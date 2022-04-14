Canxium (CAU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Canxium (CAU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Canxium (CAU) Informasjon Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand. Offisiell nettside: https://canxium.org/ Teknisk dokument: https://canxium.org/whitepaper/abstract Blokkutforsker: https://scan.canxium.org

Canxium (CAU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Canxium (CAU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 414.81K Total forsyning: $ 1.41M Sirkulerende forsyning: $ 1.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 475.78K All-time high: $ 22 All-Time Low: $ 0.28122763045164456 Nåværende pris: $ 0.3367

Canxium (CAU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Canxium (CAU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe CAU Interessert i å legge til Canxium (CAU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Canxium (CAU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

CAU prisforutsigelse Vil du vite hvor CAU kan være på vei? Vår CAU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

