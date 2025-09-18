Dagens Canxium livepris er 0.3404 USD. Spor prisoppdateringer for CAU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Canxium livepris er 0.3404 USD. Spor prisoppdateringer for CAU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CAU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Canxium Logo

Canxium Pris(CAU)

1 CAU til USD livepris:

$0.3373
$0.3373$0.3373
-2.31%1D
USD
Canxium (CAU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:56:46 (UTC+8)

Canxium (CAU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3334
$ 0.3334$ 0.3334
24 timer lav
$ 0.3453
$ 0.3453$ 0.3453
24 timer høy

$ 0.3334
$ 0.3334$ 0.3334

$ 0.3453
$ 0.3453$ 0.3453

$ 21.283697721673946
$ 21.283697721673946$ 21.283697721673946

$ 0.28122763045164456
$ 0.28122763045164456$ 0.28122763045164456

-0.09%

-2.31%

+4.35%

+4.35%

Canxium (CAU) sanntidsprisen er $ 0.3404. I løpet av de siste 24 timene har CAU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3334 og et toppnivå på $ 0.3453, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAU er $ 21.283697721673946, mens den rekordlave prisen er $ 0.28122763045164456.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAU endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og +4.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Canxium (CAU) Markedsinformasjon

No.2619

$ 419.37K
$ 419.37K$ 419.37K

$ 65.77K
$ 65.77K$ 65.77K

$ 481.01K
$ 481.01K$ 481.01K

1.23M
1.23M 1.23M

1,413,066.80312162
1,413,066.80312162 1,413,066.80312162

CAU

Nåværende markedsverdi på Canxium er $ 419.37K, med et 24-timers handelsvolum på $ 65.77K. Den sirkulerende forsyningen på CAU er 1.23M, med en total tilgang på 1413066.80312162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 481.01K.

Canxium (CAU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Canxium for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007976-2.31%
30 dager$ -0.1296-27.58%
60 dager$ +0.0274+8.75%
90 dager$ +0.0134+4.09%
Canxium Prisendring i dag

I dag registrerte CAU en endring på $ -0.007976 (-2.31%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Canxium 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1296 (-27.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Canxium 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så CAU en endring på $ +0.0274 (+8.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Canxium 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0134+4.09% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Canxium (CAU)?

Sjekk ut Canxium Prishistorikk-siden nå.

Hva er Canxium (CAU)

Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Canxium er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Canxium investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk CAU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Canxium på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Canxium kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Canxium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Canxium (CAU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Canxium (CAU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Canxium.

Sjekk Canxiumprisprognosen nå!

Canxium (CAU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Canxium (CAU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CAU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Canxium (CAU)

Leter du etter hvordan du kjøperCanxium? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Canxium på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Canxium Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Canxium, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Canxium nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Canxium

Hvor mye er Canxium (CAU) verdt i dag?
Live CAU prisen i USD er 0.3404 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CAU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CAU til USD er $ 0.3404. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Canxium?
Markedsverdien for CAU er $ 419.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CAU?
Den sirkulerende forsyningen av CAU er 1.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCAU ?
CAU oppnådde en ATH-pris på 21.283697721673946 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CAU?
CAU så en ATL-pris på 0.28122763045164456 USD.
Hva er handelsvolumet til CAU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CAU er $ 65.77K USD.
Vil CAU gå høyere i år?
CAU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CAU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:56:46 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

CAU-til-USD-kalkulator

Beløp

CAU
CAU
USD
USD

1 CAU = 0.3404 USD

Handle CAU

CAUUSDT
$0.3373
$0.3373$0.3373
-2.31%

