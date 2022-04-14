Capverse (CAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Capverse (CAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Capverse (CAP) Informasjon Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Offisiell nettside: https://capverse.game/ Teknisk dokument: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c Kjøp CAP nå!

Capverse (CAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Capverse (CAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.62M $ 28.62M $ 28.62M All-time high: $ 0.85296 $ 0.85296 $ 0.85296 All-Time Low: $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 Nåværende pris: $ 0.14308 $ 0.14308 $ 0.14308 Lær mer om Capverse (CAP) pris

Capverse (CAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Capverse (CAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAPs tokenomics, kan du utforske CAP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe CAP Interessert i å legge til Capverse (CAP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe CAP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper CAP på MEXC nå!

Capverse (CAP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til CAP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for CAP nå!

CAP prisforutsigelse Vil du vite hvor CAP kan være på vei? Vår CAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!