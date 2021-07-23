Dagens Coin98 livepris er 0.05006 USD. Spor prisoppdateringer for C98 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk C98 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Coin98 livepris er 0.05006 USD. Spor prisoppdateringer for C98 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk C98 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Coin98 Logo

Coin98 Pris(C98)

1 C98 til USD livepris:

$0.05006
$0.05006$0.05006
-0.37%1D
USD
Coin98 (C98) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:37:20 (UTC+8)

Coin98 (C98) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04948
$ 0.04948$ 0.04948
24 timer lav
$ 0.05431
$ 0.05431$ 0.05431
24 timer høy

$ 0.04948
$ 0.04948$ 0.04948

$ 0.05431
$ 0.05431$ 0.05431

$ 6.41624891
$ 6.41624891$ 6.41624891

$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306$ 0.034640843683070306

-0.20%

-0.37%

-2.00%

-2.00%

Coin98 (C98) sanntidsprisen er $ 0.05006. I løpet av de siste 24 timene har C98 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04948 og et toppnivå på $ 0.05431, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til C98 er $ 6.41624891, mens den rekordlave prisen er $ 0.034640843683070306.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har C98 endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -2.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Coin98 (C98) Markedsinformasjon

No.591

$ 50.06M
$ 50.06M$ 50.06M

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 50.06M
$ 50.06M$ 50.06M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Nåværende markedsverdi på Coin98 er $ 50.06M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.70M. Den sirkulerende forsyningen på C98 er 1000.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.06M.

Coin98 (C98) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Coin98 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001859-0.37%
30 dager$ -0.00138-2.69%
60 dager$ -0.01023-16.97%
90 dager$ +0.01011+25.30%
Coin98 Prisendring i dag

I dag registrerte C98 en endring på $ -0.0001859 (-0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Coin98 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00138 (-2.69%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Coin98 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så C98 en endring på $ -0.01023 (-16.97%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Coin98 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.01011+25.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Coin98 (C98)?

Sjekk ut Coin98 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Coin98 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk C98 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Coin98 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Coin98 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Coin98 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Coin98 (C98) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Coin98 (C98) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Coin98.

Sjekk Coin98prisprognosen nå!

Coin98 (C98) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Coin98 (C98) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om C98 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Coin98 (C98)

Leter du etter hvordan du kjøperCoin98? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Coin98 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

C98 til lokale valutaer

Coin98 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Coin98, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Coin98 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Coin98

Hvor mye er Coin98 (C98) verdt i dag?
Live C98 prisen i USD er 0.05006 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende C98-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på C98 til USD er $ 0.05006. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Coin98?
Markedsverdien for C98 er $ 50.06M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av C98?
Den sirkulerende forsyningen av C98 er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forC98 ?
C98 oppnådde en ATH-pris på 6.41624891 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på C98?
C98 så en ATL-pris på 0.034640843683070306 USD.
Hva er handelsvolumet til C98?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for C98 er $ 1.70M USD.
Vil C98 gå høyere i år?
C98 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut C98 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:37:20 (UTC+8)

Coin98 (C98) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

C98-til-USD-kalkulator

Beløp

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.05006 USD

Handle C98

C98USDT
$0.05006
$0.05006$0.05006
-0.33%

