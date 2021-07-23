Coin98 (C98) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Coin98 (C98), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Coin98 (C98) Informasjon Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future. Offisiell nettside: https://www.coin98.com/ Teknisk dokument: https://docs.coin98.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/C98A4nkJXhpVZNAZdHUA95RpTF3T4whtQubL3YobiUX9 Kjøp C98 nå!

Coin98 (C98) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Coin98 (C98), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 51.74M $ 51.74M $ 51.74M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.74M $ 51.74M $ 51.74M All-time high: $ 6.4344 $ 6.4344 $ 6.4344 All-Time Low: $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 $ 0.034640843683070306 Nåværende pris: $ 0.05174 $ 0.05174 $ 0.05174 Lær mer om Coin98 (C98) pris

Coin98 (C98) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Coin98 (C98) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet C98 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange C98 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår C98s tokenomics, kan du utforske C98 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe C98 Interessert i å legge til Coin98 (C98) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe C98, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper C98 på MEXC nå!

Coin98 (C98) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til C98 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for C98 nå!

C98 prisforutsigelse Vil du vite hvor C98 kan være på vei? Vår C98 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se C98 tokenets prisforutsigelse nå!

