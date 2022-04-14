Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Butthole Coin (BUTTHOLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) Informasjon This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Offisiell nettside: https://buttholecoin.dev/ Teknisk dokument: https://buttholecoin.dev/white-paper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Kjøp BUTTHOLE nå!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Butthole Coin (BUTTHOLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M All-time high: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 All-Time Low: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Nåværende pris: $ 0.003759 $ 0.003759 $ 0.003759 Lær mer om Butthole Coin (BUTTHOLE) pris

Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Butthole Coin (BUTTHOLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BUTTHOLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BUTTHOLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BUTTHOLEs tokenomics, kan du utforske BUTTHOLE tokenets livepris!

Butthole Coin (BUTTHOLE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BUTTHOLE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BUTTHOLE nå!

BUTTHOLE prisforutsigelse Vil du vite hvor BUTTHOLE kan være på vei? Vår BUTTHOLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BUTTHOLE tokenets prisforutsigelse nå!

