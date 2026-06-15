BUDDY pris i dag

Sanntids BUDDY (BUDDY) pris i dag er $ 0.00001035, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BUDDY til USD konverteringssats er $ 0.00001035 per BUDDY.

BUDDY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,337.43, med en sirkulerende forsyning på 999.25M BUDDY. I løpet av de siste 24 timene BUDDY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00544873, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000893.

Kortsiktig har BUDDY beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 94.33.

BUDDY (BUDDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K Volum (24 timer) $ 94.33$ 94.33 $ 94.33 Fullt utvannet markedsverdi $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K Opplagsforsyning 999.25M 999.25M 999.25M Total forsyning 999,245,335.257248 999,245,335.257248 999,245,335.257248

Nåværende markedsverdi på BUDDY er $ 10.34K, med et 24-timers handelsvolum på $ 94.33. Den sirkulerende forsyningen på BUDDY er 999.25M, med en total tilgang på 999245335.257248. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.34K.