Bitsolara pris i dag

Sanntids Bitsolara (BTSLR) pris i dag er $ 0.00000853, med en 4.58% endring de siste 24 timene. Nåværende BTSLR til USD konverteringssats er $ 0.00000853 per BTSLR.

Bitsolara rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BTSLR. I løpet av de siste 24 timene BTSLR har den blitt handlet mellom $ 0.00000812(laveste) og $ 0.00000939 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BTSLR beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -52.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 92.71.

Bitsolara (BTSLR) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 92.71$ 92.71 $ 92.71 Fullt utvannet markedsverdi $ 8.53K$ 8.53K $ 8.53K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Bitsolara er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 92.71. Den sirkulerende forsyningen på BTSLR er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.53K.