Dagens Blocksquare Token livepris er 0.082 USD. Spor prisoppdateringer for BST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Blocksquare Token Logo

Blocksquare Token Pris(BST)

1 BST til USD livepris:

0.00%1D
USD
Blocksquare Token (BST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:05:48 (UTC+8)

Blocksquare Token (BST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.09%

0.00%

-8.69%

-8.69%

Blocksquare Token (BST) sanntidsprisen er $ 0.082. I løpet av de siste 24 timene har BST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0817 og et toppnivå på $ 0.0855, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BST er $ 0.9530040952157873, mens den rekordlave prisen er $ 0.046868297986053443.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BST endret seg med -1.09% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -8.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blocksquare Token (BST) Markedsinformasjon

No.1472

60.54%

ETH

Nåværende markedsverdi på Blocksquare Token er $ 4.96M, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.74K. Den sirkulerende forsyningen på BST er 60.55M, med en total tilgang på 62714019.10250739. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.20M.

Blocksquare Token (BST) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Blocksquare Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0145-15.03%
60 dager$ -0.0215-20.78%
90 dager$ -0.0005-0.61%
Blocksquare Token Prisendring i dag

I dag registrerte BST en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Blocksquare Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0145 (-15.03%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Blocksquare Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BST en endring på $ -0.0215 (-20.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Blocksquare Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0005-0.61% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Blocksquare Token (BST)?

Sjekk ut Blocksquare Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Blocksquare Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Blocksquare Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BST Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Blocksquare Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Blocksquare Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Blocksquare Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blocksquare Token (BST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blocksquare Token (BST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blocksquare Token.

Sjekk Blocksquare Tokenprisprognosen nå!

Blocksquare Token (BST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blocksquare Token (BST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Blocksquare Token (BST)

Leter du etter hvordan du kjøperBlocksquare Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Blocksquare Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BST til lokale valutaer

1 Blocksquare Token(BST) til VND
1 Blocksquare Token(BST) til AUD
1 Blocksquare Token(BST) til GBP
1 Blocksquare Token(BST) til EUR
1 Blocksquare Token(BST) til USD
1 Blocksquare Token(BST) til MYR
1 Blocksquare Token(BST) til TRY
1 Blocksquare Token(BST) til JPY
1 Blocksquare Token(BST) til ARS
1 Blocksquare Token(BST) til RUB
1 Blocksquare Token(BST) til INR
1 Blocksquare Token(BST) til IDR
1 Blocksquare Token(BST) til KRW
1 Blocksquare Token(BST) til PHP
1 Blocksquare Token(BST) til EGP
1 Blocksquare Token(BST) til BRL
1 Blocksquare Token(BST) til CAD
1 Blocksquare Token(BST) til BDT
1 Blocksquare Token(BST) til NGN
1 Blocksquare Token(BST) til COP
1 Blocksquare Token(BST) til ZAR
1 Blocksquare Token(BST) til UAH
1 Blocksquare Token(BST) til TZS
1 Blocksquare Token(BST) til VES
1 Blocksquare Token(BST) til CLP
1 Blocksquare Token(BST) til PKR
1 Blocksquare Token(BST) til KZT
1 Blocksquare Token(BST) til THB
1 Blocksquare Token(BST) til TWD
1 Blocksquare Token(BST) til AED
1 Blocksquare Token(BST) til CHF
1 Blocksquare Token(BST) til HKD
1 Blocksquare Token(BST) til AMD
1 Blocksquare Token(BST) til MAD
1 Blocksquare Token(BST) til MXN
1 Blocksquare Token(BST) til SAR
1 Blocksquare Token(BST) til ETB
1 Blocksquare Token(BST) til KES
1 Blocksquare Token(BST) til JOD
1 Blocksquare Token(BST) til PLN
1 Blocksquare Token(BST) til RON
1 Blocksquare Token(BST) til SEK
1 Blocksquare Token(BST) til BGN
1 Blocksquare Token(BST) til HUF
1 Blocksquare Token(BST) til CZK
1 Blocksquare Token(BST) til KWD
1 Blocksquare Token(BST) til ILS
1 Blocksquare Token(BST) til BOB
1 Blocksquare Token(BST) til AZN
1 Blocksquare Token(BST) til TJS
1 Blocksquare Token(BST) til GEL
1 Blocksquare Token(BST) til AOA
1 Blocksquare Token(BST) til BHD
1 Blocksquare Token(BST) til BMD
1 Blocksquare Token(BST) til DKK
1 Blocksquare Token(BST) til HNL
1 Blocksquare Token(BST) til MUR
1 Blocksquare Token(BST) til NAD
1 Blocksquare Token(BST) til NOK
1 Blocksquare Token(BST) til NZD
1 Blocksquare Token(BST) til PAB
1 Blocksquare Token(BST) til PGK
1 Blocksquare Token(BST) til QAR
1 Blocksquare Token(BST) til RSD
1 Blocksquare Token(BST) til UZS
1 Blocksquare Token(BST) til ALL
1 Blocksquare Token(BST) til ANG
1 Blocksquare Token(BST) til AWG
1 Blocksquare Token(BST) til BBD
1 Blocksquare Token(BST) til BAM
1 Blocksquare Token(BST) til BIF
1 Blocksquare Token(BST) til BND
1 Blocksquare Token(BST) til BSD
1 Blocksquare Token(BST) til JMD
1 Blocksquare Token(BST) til KHR
1 Blocksquare Token(BST) til KMF
1 Blocksquare Token(BST) til LAK
1 Blocksquare Token(BST) til LKR
1 Blocksquare Token(BST) til MDL
1 Blocksquare Token(BST) til MGA
1 Blocksquare Token(BST) til MOP
1 Blocksquare Token(BST) til MVR
1 Blocksquare Token(BST) til MWK
1 Blocksquare Token(BST) til MZN
1 Blocksquare Token(BST) til NPR
1 Blocksquare Token(BST) til PYG
1 Blocksquare Token(BST) til RWF
1 Blocksquare Token(BST) til SBD
1 Blocksquare Token(BST) til SCR
1 Blocksquare Token(BST) til SRD
1 Blocksquare Token(BST) til SVC
1 Blocksquare Token(BST) til SZL
1 Blocksquare Token(BST) til TMT
1 Blocksquare Token(BST) til TND
1 Blocksquare Token(BST) til TTD
1 Blocksquare Token(BST) til UGX
1 Blocksquare Token(BST) til XAF
1 Blocksquare Token(BST) til XCD
1 Blocksquare Token(BST) til XOF
1 Blocksquare Token(BST) til XPF
1 Blocksquare Token(BST) til BWP
1 Blocksquare Token(BST) til BZD
1 Blocksquare Token(BST) til CVE
1 Blocksquare Token(BST) til DJF
1 Blocksquare Token(BST) til DOP
1 Blocksquare Token(BST) til DZD
1 Blocksquare Token(BST) til FJD
1 Blocksquare Token(BST) til GNF
1 Blocksquare Token(BST) til GTQ
1 Blocksquare Token(BST) til GYD
1 Blocksquare Token(BST) til ISK
Blocksquare Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Blocksquare Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Blocksquare Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Blocksquare Token

Hvor mye er Blocksquare Token (BST) verdt i dag?
Live BST prisen i USD er 0.082 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BST til USD er $ 0.082. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blocksquare Token?
Markedsverdien for BST er $ 4.96M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BST?
Den sirkulerende forsyningen av BST er 60.55M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBST ?
BST oppnådde en ATH-pris på 0.9530040952157873 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BST?
BST så en ATL-pris på 0.046868297986053443 USD.
Hva er handelsvolumet til BST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BST er $ 53.74K USD.
Vil BST gå høyere i år?
BST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Blocksquare Token (BST) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

