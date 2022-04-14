Blocksquare Token (BST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blocksquare Token (BST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blocksquare Token (BST) Informasjon Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online. Offisiell nettside: https://blocksquare.io/ Teknisk dokument: https://oceanpoint.gitbook.io/docs/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a Kjøp BST nå!

Blocksquare Token (BST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blocksquare Token (BST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Total forsyning: $ 62.72M $ 62.72M $ 62.72M Sirkulerende forsyning: $ 60.55M $ 60.55M $ 60.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.12M $ 8.12M $ 8.12M All-time high: $ 0.971 $ 0.971 $ 0.971 All-Time Low: $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 $ 0.046868297986053443 Nåværende pris: $ 0.0812 $ 0.0812 $ 0.0812 Lær mer om Blocksquare Token (BST) pris

Blocksquare Token (BST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blocksquare Token (BST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSTs tokenomics, kan du utforske BST tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BST Interessert i å legge til Blocksquare Token (BST) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BST, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BST på MEXC nå!

Blocksquare Token (BST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BST nå!

BST prisforutsigelse Vil du vite hvor BST kan være på vei? Vår BST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BST tokenets prisforutsigelse nå!

