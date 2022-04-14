BSCS (BSCS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BSCS (BSCS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BSCS (BSCS) Informasjon BSCS - The fully decentralized protocol for launching new ideas. An all-in-one Incubation Hub with a full-stack Defi platform across all main blockchain networks. We provide exclusive services including Launchpad, Yield farming, Tools, NFT Auction, Marketplace, and DEX Aggregator. Offisiell nettside: https://www.bscs.finance/ Teknisk dokument: https://docs.bscs.finance/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xbcb24afb019be7e93ea9c43b7e22bb55d5b7f45d Kjøp BSCS nå!

BSCS (BSCS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BSCS (BSCS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 594.72K $ 594.72K $ 594.72K Total forsyning: $ 392.54M $ 392.54M $ 392.54M Sirkulerende forsyning: $ 269.96M $ 269.96M $ 269.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M All-time high: $ 0.5435 $ 0.5435 $ 0.5435 All-Time Low: $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 $ 0.001852045416657116 Nåværende pris: $ 0.002203 $ 0.002203 $ 0.002203 Lær mer om BSCS (BSCS) pris

BSCS (BSCS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BSCS (BSCS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BSCS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BSCS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BSCSs tokenomics, kan du utforske BSCS tokenets livepris!

