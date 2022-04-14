Botto (BOTTO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Botto (BOTTO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Botto (BOTTO) Informasjon Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Offisiell nettside: https://www.botto.com Teknisk dokument: https://docs.botto.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Kjøp BOTTO nå!

Botto (BOTTO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Botto (BOTTO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M Total forsyning: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Sirkulerende forsyning: $ 49.31M $ 49.31M $ 49.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.12M $ 25.12M $ 25.12M All-time high: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 All-Time Low: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Nåværende pris: $ 0.2512 $ 0.2512 $ 0.2512 Lær mer om Botto (BOTTO) pris

Botto (BOTTO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Botto (BOTTO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOTTO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOTTO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOTTOs tokenomics, kan du utforske BOTTO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOTTO Interessert i å legge til Botto (BOTTO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOTTO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BOTTO på MEXC nå!

Botto (BOTTO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BOTTO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BOTTO nå!

BOTTO prisforutsigelse Vil du vite hvor BOTTO kan være på vei? Vår BOTTO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOTTO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!