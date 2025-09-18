Dagens Botto livepris er 0.259 USD. Spor prisoppdateringer for BOTTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Botto livepris er 0.259 USD. Spor prisoppdateringer for BOTTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Botto Logo

Botto Pris(BOTTO)

1 BOTTO til USD livepris:

-1.85%1D
USD
Botto (BOTTO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:53:36 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.11%

-1.84%

-3.87%

-3.87%

Botto (BOTTO) sanntidsprisen er $ 0.259. I løpet av de siste 24 timene har BOTTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2581 og et toppnivå på $ 0.2779, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTTO er $ 6.940308473361901, mens den rekordlave prisen er $ 0.029699974363140962.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTTO endret seg med -1.11% i løpet av den siste timen, -1.84% over 24 timer og -3.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Botto (BOTTO) Markedsinformasjon

No.1095

49.53%

ETH

Nåværende markedsverdi på Botto er $ 12.83M, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.51K. Den sirkulerende forsyningen på BOTTO er 49.53M, med en total tilgang på 93872825.47976364. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.90M.

Botto (BOTTO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Botto for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004882-1.84%
30 dager$ -0.0213-7.60%
60 dager$ -0.0865-25.04%
90 dager$ +0.0406+18.58%
Botto Prisendring i dag

I dag registrerte BOTTO en endring på $ -0.004882 (-1.84%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Botto 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0213 (-7.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Botto 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BOTTO en endring på $ -0.0865 (-25.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Botto 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0406+18.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Botto (BOTTO)?

Sjekk ut Botto Prishistorikk-siden nå.

Hva er Botto (BOTTO)

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Botto er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Botto investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BOTTO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Botto på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Botto kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Botto Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Botto (BOTTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Botto (BOTTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Botto.

Sjekk Bottoprisprognosen nå!

Botto (BOTTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Botto (BOTTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOTTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Botto (BOTTO)

Leter du etter hvordan du kjøperBotto? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Botto på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOTTO til lokale valutaer

Botto Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Botto, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Botto nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Botto

Hvor mye er Botto (BOTTO) verdt i dag?
Live BOTTO prisen i USD er 0.259 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOTTO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOTTO til USD er $ 0.259. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Botto?
Markedsverdien for BOTTO er $ 12.83M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOTTO?
Den sirkulerende forsyningen av BOTTO er 49.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOTTO ?
BOTTO oppnådde en ATH-pris på 6.940308473361901 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOTTO?
BOTTO så en ATL-pris på 0.029699974363140962 USD.
Hva er handelsvolumet til BOTTO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOTTO er $ 58.51K USD.
Vil BOTTO gå høyere i år?
BOTTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOTTO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:53:36 (UTC+8)

Botto (BOTTO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

