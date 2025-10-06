Hyperbot pris i dag

Sanntids Hyperbot (BOT) pris i dag er $ 0.002048, med en 46.02% endring de siste 24 timene. Nåværende BOT til USD konverteringssats er $ 0.002048 per BOT.

Hyperbot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BOT. I løpet av de siste 24 timene BOT har den blitt handlet mellom $ 0.001739(laveste) og $ 0.004563 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BOT beveget seg -3.58% i løpet av den siste timen og -87.91% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 108.27K.

Hyperbot (BOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 108.27K$ 108.27K $ 108.27K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Hyperbot er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 108.27K. Den sirkulerende forsyningen på BOT er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.05M.