Hyperbot (BOT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Hyperbot (BOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:26:57 (UTC+8)
USD

Hyperbot (BOT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyperbot (BOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
--
----
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
--
----
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
All-time high:
$ 0.21656
$ 0.21656$ 0.21656
All-Time Low:
--
----
Nåværende pris:
$ 0.002144
$ 0.002144$ 0.002144

Hyperbot (BOT) Informasjon

Hyperbot is an AI–powered on–chain contract trading terminal that aggregates data and execution across multiple DEXs, enabling users to track smart money and whales, detect market signals, and perform intelligent copy trading with greater speed and precision.

Offisiell nettside:
https://hyperbot.network
Teknisk dokument:
https://hyperbots-organization.gitbook.io/hyperbots-organization
Blokkutforsker:
https://bscscan.com/token/0x59537849f2a119ec698c7Aa6C6DaAdc40C398A25

Hyperbot (BOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Hyperbot (BOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BOT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BOTs tokenomics, kan du utforske BOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BOT

Interessert i å legge til Hyperbot (BOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Hyperbot (BOT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til BOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BOT prisforutsigelse

Vil du vite hvor BOT kan være på vei? Vår BOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

