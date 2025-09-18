Hva er BOOP (BOOP)

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

BOOP (BOOP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOOP (BOOP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOOP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BOOP (BOOP)

Leter du etter hvordan du kjøperBOOP? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BOOP på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOOP til lokale valutaer

BOOP Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BOOP, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BOOP Hvor mye er BOOP (BOOP) verdt i dag? Live BOOP prisen i USD er 0.02098 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BOOP-til-USD-pris? $ 0.02098 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BOOP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BOOP? Markedsverdien for BOOP er $ 6.39M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BOOP? Den sirkulerende forsyningen av BOOP er 304.53M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOOP ? BOOP oppnådde en ATH-pris på 0.4882618916496909 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BOOP? BOOP så en ATL-pris på 0.020803382342796075 USD . Hva er handelsvolumet til BOOP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOOP er $ 76.79K USD . Vil BOOP gå høyere i år? BOOP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOOP prisprognosen for en mer grundig analyse.

BOOP (BOOP) Viktige bransjeoppdateringer

