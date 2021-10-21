Dagens Bifrost livepris er 0.1026 USD. Spor prisoppdateringer for BNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bifrost livepris er 0.1026 USD. Spor prisoppdateringer for BNC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BNC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bifrost Pris(BNC)

1 BNC til USD livepris:

$0.10262
$0.10262
-1.03%1D
USD
Bifrost (BNC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:54:20 (UTC+8)

Bifrost (BNC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10151
24 timer lav
$ 0.10446
24 timer høy

$ 0.10151
$ 0.10446
$ 6.767289497189354
$ 0
-0.64%

-1.03%

-2.32%

-2.32%

Bifrost (BNC) sanntidsprisen er $ 0.1026. I løpet av de siste 24 timene har BNC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10151 og et toppnivå på $ 0.10446, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BNC er $ 6.767289497189354, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BNC endret seg med -0.64% i løpet av den siste timen, -1.03% over 24 timer og -2.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bifrost (BNC) Markedsinformasjon

No.1483

$ 4.91M
$ 219.10K
$ 8.21M
47.81M
80,000,000
80,000,000
59.76%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Nåværende markedsverdi på Bifrost er $ 4.91M, med et 24-timers handelsvolum på $ 219.10K. Den sirkulerende forsyningen på BNC er 47.81M, med en total tilgang på 80000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.21M.

Bifrost (BNC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bifrost for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001068-1.03%
30 dager$ -0.00514-4.78%
60 dager$ -0.02108-17.05%
90 dager$ -0.02204-17.69%
Bifrost Prisendring i dag

I dag registrerte BNC en endring på $ -0.001068 (-1.03%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bifrost 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00514 (-4.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bifrost 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BNC en endring på $ -0.02108 (-17.05%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bifrost 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.02204-17.69% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bifrost (BNC)?

Sjekk ut Bifrost Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bifrost investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BNC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bifrost på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bifrost kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bifrost Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bifrost (BNC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bifrost (BNC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bifrost.

Sjekk Bifrostprisprognosen nå!

Bifrost (BNC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bifrost (BNC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BNC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bifrost (BNC)

Leter du etter hvordan du kjøperBifrost? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bifrost på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BNC til lokale valutaer

1 Bifrost(BNC) til VND
2,699.919
1 Bifrost(BNC) til AUD
A$0.154926
1 Bifrost(BNC) til GBP
0.075924
1 Bifrost(BNC) til EUR
0.08721
1 Bifrost(BNC) til USD
$0.1026
1 Bifrost(BNC) til MYR
RM0.43092
1 Bifrost(BNC) til TRY
4.244562
1 Bifrost(BNC) til JPY
¥15.0822
1 Bifrost(BNC) til ARS
ARS$151.326792
1 Bifrost(BNC) til RUB
8.53632
1 Bifrost(BNC) til INR
9.03906
1 Bifrost(BNC) til IDR
Rp1,709.999316
1 Bifrost(BNC) til KRW
143.295264
1 Bifrost(BNC) til PHP
5.854356
1 Bifrost(BNC) til EGP
￡E.4.941216
1 Bifrost(BNC) til BRL
R$0.545832
1 Bifrost(BNC) til CAD
C$0.140562
1 Bifrost(BNC) til BDT
12.490524
1 Bifrost(BNC) til NGN
153.362376
1 Bifrost(BNC) til COP
$399.22173
1 Bifrost(BNC) til ZAR
R.1.78011
1 Bifrost(BNC) til UAH
4.239432
1 Bifrost(BNC) til TZS
T.Sh.253.959624
1 Bifrost(BNC) til VES
Bs16.7238
1 Bifrost(BNC) til CLP
$97.983
1 Bifrost(BNC) til PKR
Rs29.121984
1 Bifrost(BNC) til KZT
55.548666
1 Bifrost(BNC) til THB
฿3.266784
1 Bifrost(BNC) til TWD
NT$3.099546
1 Bifrost(BNC) til AED
د.إ0.376542
1 Bifrost(BNC) til CHF
Fr0.081054
1 Bifrost(BNC) til HKD
HK$0.797202
1 Bifrost(BNC) til AMD
֏39.26502
1 Bifrost(BNC) til MAD
.د.م0.925452
1 Bifrost(BNC) til MXN
$1.884762
1 Bifrost(BNC) til SAR
ريال0.38475
1 Bifrost(BNC) til ETB
Br14.730282
1 Bifrost(BNC) til KES
KSh13.253868
1 Bifrost(BNC) til JOD
د.أ0.0727434
1 Bifrost(BNC) til PLN
0.371412
1 Bifrost(BNC) til RON
лв0.442206
1 Bifrost(BNC) til SEK
kr0.963414
1 Bifrost(BNC) til BGN
лв0.170316
1 Bifrost(BNC) til HUF
Ft34.0632
1 Bifrost(BNC) til CZK
2.117664
1 Bifrost(BNC) til KWD
د.ك0.031293
1 Bifrost(BNC) til ILS
0.341658
1 Bifrost(BNC) til BOB
Bs0.708966
1 Bifrost(BNC) til AZN
0.17442
1 Bifrost(BNC) til TJS
SM0.960336
1 Bifrost(BNC) til GEL
0.27702
1 Bifrost(BNC) til AOA
Kz93.527082
1 Bifrost(BNC) til BHD
.د.ب0.0386802
1 Bifrost(BNC) til BMD
$0.1026
1 Bifrost(BNC) til DKK
kr0.650484
1 Bifrost(BNC) til HNL
L2.689146
1 Bifrost(BNC) til MUR
4.651884
1 Bifrost(BNC) til NAD
$1.78011
1 Bifrost(BNC) til NOK
kr1.018818
1 Bifrost(BNC) til NZD
$0.17442
1 Bifrost(BNC) til PAB
B/.0.1026
1 Bifrost(BNC) til PGK
K0.428868
1 Bifrost(BNC) til QAR
ر.ق0.372438
1 Bifrost(BNC) til RSD
дин.10.215882
1 Bifrost(BNC) til UZS
soʻm1,266.665742
1 Bifrost(BNC) til ALL
L8.460396
1 Bifrost(BNC) til ANG
ƒ0.183654
1 Bifrost(BNC) til AWG
ƒ0.18468
1 Bifrost(BNC) til BBD
$0.2052
1 Bifrost(BNC) til BAM
KM0.170316
1 Bifrost(BNC) til BIF
Fr306.261
1 Bifrost(BNC) til BND
$0.131328
1 Bifrost(BNC) til BSD
$0.1026
1 Bifrost(BNC) til JMD
$16.458066
1 Bifrost(BNC) til KHR
412.047756
1 Bifrost(BNC) til KMF
Fr42.8868
1 Bifrost(BNC) til LAK
2,230.434738
1 Bifrost(BNC) til LKR
Rs31.034448
1 Bifrost(BNC) til MDL
L1.6929
1 Bifrost(BNC) til MGA
Ar453.981402
1 Bifrost(BNC) til MOP
P0.821826
1 Bifrost(BNC) til MVR
1.56978
1 Bifrost(BNC) til MWK
MK178.124886
1 Bifrost(BNC) til MZN
MT6.55614
1 Bifrost(BNC) til NPR
Rs14.458392
1 Bifrost(BNC) til PYG
732.7692
1 Bifrost(BNC) til RWF
Fr148.6674
1 Bifrost(BNC) til SBD
$0.84132
1 Bifrost(BNC) til SCR
1.561572
1 Bifrost(BNC) til SRD
$3.908034
1 Bifrost(BNC) til SVC
$0.89775
1 Bifrost(BNC) til SZL
L1.78011
1 Bifrost(BNC) til TMT
m0.3591
1 Bifrost(BNC) til TND
د.ت0.298566
1 Bifrost(BNC) til TTD
$0.694602
1 Bifrost(BNC) til UGX
Sh359.9208
1 Bifrost(BNC) til XAF
Fr57.1482
1 Bifrost(BNC) til XCD
$0.27702
1 Bifrost(BNC) til XOF
Fr57.1482
1 Bifrost(BNC) til XPF
Fr10.3626
1 Bifrost(BNC) til BWP
P1.366632
1 Bifrost(BNC) til BZD
$0.206226
1 Bifrost(BNC) til CVE
$9.621828
1 Bifrost(BNC) til DJF
Fr18.2628
1 Bifrost(BNC) til DOP
$6.363252
1 Bifrost(BNC) til DZD
د.ج13.2867
1 Bifrost(BNC) til FJD
$0.23085
1 Bifrost(BNC) til GNF
Fr892.107
1 Bifrost(BNC) til GTQ
Q0.785916
1 Bifrost(BNC) til GYD
$21.473154
1 Bifrost(BNC) til ISK
kr12.4146

Bifrost Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bifrost, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Bifrost nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Bifrost

Hvor mye er Bifrost (BNC) verdt i dag?
Live BNC prisen i USD er 0.1026 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BNC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BNC til USD er $ 0.1026. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bifrost?
Markedsverdien for BNC er $ 4.91M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BNC?
Den sirkulerende forsyningen av BNC er 47.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBNC ?
BNC oppnådde en ATH-pris på 6.767289497189354 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BNC?
BNC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BNC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BNC er $ 219.10K USD.
Vil BNC gå høyere i år?
BNC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BNC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:54:20 (UTC+8)

Bifrost (BNC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

