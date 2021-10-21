Bifrost (BNC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bifrost (BNC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bifrost (BNC) Informasjon Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Offisiell nettside: https://bifrost.io Teknisk dokument: https://docs.bifrost.io Blokkutforsker: https://bifrost.subscan.io/ Kjøp BNC nå!

Bifrost (BNC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bifrost (BNC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Total forsyning: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Sirkulerende forsyning: $ 47.80M $ 47.80M $ 47.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M All-time high: $ 10 $ 10 $ 10 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.10215 $ 0.10215 $ 0.10215 Lær mer om Bifrost (BNC) pris

Bifrost (BNC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bifrost (BNC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BNC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BNC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BNCs tokenomics, kan du utforske BNC tokenets livepris!

