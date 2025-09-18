Hva er Blum (BLUM)

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Blum (BLUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blum (BLUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLUM tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Blum, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Blum Hvor mye er Blum (BLUM) verdt i dag? Live BLUM prisen i USD er 0.03815 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BLUM-til-USD-pris? $ 0.03815 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BLUM til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Blum? Markedsverdien for BLUM er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BLUM? Den sirkulerende forsyningen av BLUM er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLUM ? BLUM oppnådde en ATH-pris på -- USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BLUM? BLUM så en ATL-pris på -- USD . Hva er handelsvolumet til BLUM? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLUM er $ 196.73K USD . Vil BLUM gå høyere i år? BLUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLUM prisprognosen for en mer grundig analyse.

Blum (BLUM) Viktige bransjeoppdateringer

