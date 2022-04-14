Blum (BLUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blum (BLUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blum (BLUM) Informasjon Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem. Offisiell nettside: http://blum.io/ Blokkutforsker: https://tonscan.org/jetton/EQCAj5oiRRrXokYsg_B-e0KG9xMwh5upr5I8HQzErm0_BLUM#events Kjøp BLUM nå!

Blum (BLUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blum (BLUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.81M $ 44.81M $ 44.81M All-time high: $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.04481 $ 0.04481 $ 0.04481 Lær mer om Blum (BLUM) pris

Blum (BLUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blum (BLUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLUMs tokenomics, kan du utforske BLUM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLUM Interessert i å legge til Blum (BLUM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BLUM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BLUM på MEXC nå!

Blum (BLUM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLUM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLUM nå!

BLUM prisforutsigelse Vil du vite hvor BLUM kan være på vei? Vår BLUM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLUM tokenets prisforutsigelse nå!

