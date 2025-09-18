Hva er Bloktopia (BLOK)

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Bloktopia er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bloktopia investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BLOK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bloktopia på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bloktopia kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bloktopia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bloktopia (BLOK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bloktopia (BLOK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bloktopia.

Sjekk Bloktopiaprisprognosen nå!

Bloktopia (BLOK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bloktopia (BLOK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLOK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bloktopia (BLOK)

Leter du etter hvordan du kjøperBloktopia? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bloktopia på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BLOK til lokale valutaer

Prøv konverting

Bloktopia Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bloktopia, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bloktopia Hvor mye er Bloktopia (BLOK) verdt i dag? Live BLOK prisen i USD er 0,0002194 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BLOK-til-USD-pris? $ 0,0002194 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BLOK til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bloktopia? Markedsverdien for BLOK er $ 5,44M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BLOK? Den sirkulerende forsyningen av BLOK er 24,79B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLOK ? BLOK oppnådde en ATH-pris på 0,1776573348508086 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BLOK? BLOK så en ATL-pris på 0,000198605159726621 USD . Hva er handelsvolumet til BLOK? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLOK er $ 11,12K USD . Vil BLOK gå høyere i år? BLOK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLOK prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bloktopia (BLOK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?