Bloktopia (BLOK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bloktopia (BLOK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Bloktopia (BLOK) Informasjon Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Offisiell nettside: https://www.bloktopia.com/ Teknisk dokument: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Kjøp BLOK nå!

Bloktopia (BLOK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bloktopia (BLOK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Total forsyning: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B Sirkulerende forsyning: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.94M $ 24.94M $ 24.94M All-time high: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 All-Time Low: $ 0.000198605159726621 $ 0.000198605159726621 $ 0.000198605159726621 Nåværende pris: $ 0.0002133 $ 0.0002133 $ 0.0002133 Lær mer om Bloktopia (BLOK) pris

Bloktopia (BLOK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bloktopia (BLOK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLOK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLOK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLOKs tokenomics, kan du utforske BLOK tokenets livepris!

