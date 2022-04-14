Blendr Network (BLENDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Blendr Network (BLENDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Blendr Network (BLENDR) Informasjon Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Offisiell nettside: https://www.blendr.network/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Kjøp BLENDR nå!

Blendr Network (BLENDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Blendr Network (BLENDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 763.10K $ 763.10K $ 763.10K Total forsyning: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Sirkulerende forsyning: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 800.10K $ 800.10K $ 800.10K All-time high: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 All-Time Low: $ 0.018201384156076618 $ 0.018201384156076618 $ 0.018201384156076618 Nåværende pris: $ 0.01905 $ 0.01905 $ 0.01905 Lær mer om Blendr Network (BLENDR) pris

Blendr Network (BLENDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Blendr Network (BLENDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BLENDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BLENDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BLENDRs tokenomics, kan du utforske BLENDR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BLENDR Interessert i å legge til Blendr Network (BLENDR) i porteføljen din?

Blendr Network (BLENDR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BLENDR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BLENDR nå!

BLENDR prisforutsigelse Vil du vite hvor BLENDR kan være på vei? Vår BLENDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BLENDR tokenets prisforutsigelse nå!

