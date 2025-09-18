Dagens Blendr Network livepris er 0.02 USD. Spor prisoppdateringer for BLENDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLENDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Blendr Network livepris er 0.02 USD. Spor prisoppdateringer for BLENDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BLENDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Blendr Network Logo

Blendr Network Pris(BLENDR)

$0.02
0.00%1D
USD
Blendr Network (BLENDR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:04:05 (UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
0.00%

0.00%

-12.21%

-12.21%

Blendr Network (BLENDR) sanntidsprisen er $ 0.02. I løpet av de siste 24 timene har BLENDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0195 og et toppnivå på $ 0.0206, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLENDR er $ 4.2763998001721975, mens den rekordlave prisen er $ 0.018201384156076618.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLENDR endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -12.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Blendr Network (BLENDR) Markedsinformasjon

No.2327

95.37%

ETH

Nåværende markedsverdi på Blendr Network er $ 801.16K, med et 24-timers handelsvolum på $ 729.54. Den sirkulerende forsyningen på BLENDR er 40.06M, med en total tilgang på 42000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 840.00K.

Blendr Network (BLENDR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Blendr Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.02823-58.54%
60 dager$ -0.03433-63.19%
90 dager$ -0.00788-28.27%
Blendr Network Prisendring i dag

I dag registrerte BLENDR en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Blendr Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.02823 (-58.54%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Blendr Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BLENDR en endring på $ -0.03433 (-63.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Blendr Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00788-28.27% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Blendr Network (BLENDR)?

Sjekk ut Blendr Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Blendr Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BLENDR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Blendr Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Blendr Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Blendr Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Blendr Network (BLENDR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Blendr Network (BLENDR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Blendr Network.

Sjekk Blendr Networkprisprognosen nå!

Blendr Network (BLENDR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Blendr Network (BLENDR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BLENDR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Blendr Network (BLENDR)

Leter du etter hvordan du kjøperBlendr Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Blendr Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BLENDR til lokale valutaer

1 Blendr Network(BLENDR) til VND
526.3
1 Blendr Network(BLENDR) til AUD
A$0.0302
1 Blendr Network(BLENDR) til GBP
0.0148
1 Blendr Network(BLENDR) til EUR
0.017
1 Blendr Network(BLENDR) til USD
$0.02
1 Blendr Network(BLENDR) til MYR
RM0.084
1 Blendr Network(BLENDR) til TRY
0.8274
1 Blendr Network(BLENDR) til JPY
¥2.94
1 Blendr Network(BLENDR) til ARS
ARS$29.4984
1 Blendr Network(BLENDR) til RUB
1.67
1 Blendr Network(BLENDR) til INR
1.7616
1 Blendr Network(BLENDR) til IDR
Rp333.3332
1 Blendr Network(BLENDR) til KRW
27.9328
1 Blendr Network(BLENDR) til PHP
1.1414
1 Blendr Network(BLENDR) til EGP
￡E.0.9632
1 Blendr Network(BLENDR) til BRL
R$0.1064
1 Blendr Network(BLENDR) til CAD
C$0.0274
1 Blendr Network(BLENDR) til BDT
2.4348
1 Blendr Network(BLENDR) til NGN
29.8952
1 Blendr Network(BLENDR) til COP
$78.125
1 Blendr Network(BLENDR) til ZAR
R.0.347
1 Blendr Network(BLENDR) til UAH
0.8264
1 Blendr Network(BLENDR) til TZS
T.Sh.49.5048
1 Blendr Network(BLENDR) til VES
Bs3.26
1 Blendr Network(BLENDR) til CLP
$19.1
1 Blendr Network(BLENDR) til PKR
Rs5.6768
1 Blendr Network(BLENDR) til KZT
10.8282
1 Blendr Network(BLENDR) til THB
฿0.6368
1 Blendr Network(BLENDR) til TWD
NT$0.6046
1 Blendr Network(BLENDR) til AED
د.إ0.0734
1 Blendr Network(BLENDR) til CHF
Fr0.0158
1 Blendr Network(BLENDR) til HKD
HK$0.1554
1 Blendr Network(BLENDR) til AMD
֏7.654
1 Blendr Network(BLENDR) til MAD
.د.م0.1804
1 Blendr Network(BLENDR) til MXN
$0.3676
1 Blendr Network(BLENDR) til SAR
ريال0.075
1 Blendr Network(BLENDR) til ETB
Br2.8714
1 Blendr Network(BLENDR) til KES
KSh2.5836
1 Blendr Network(BLENDR) til JOD
د.أ0.01418
1 Blendr Network(BLENDR) til PLN
0.0724
1 Blendr Network(BLENDR) til RON
лв0.0862
1 Blendr Network(BLENDR) til SEK
kr0.188
1 Blendr Network(BLENDR) til BGN
лв0.0332
1 Blendr Network(BLENDR) til HUF
Ft6.6466
1 Blendr Network(BLENDR) til CZK
0.4132
1 Blendr Network(BLENDR) til KWD
د.ك0.0061
1 Blendr Network(BLENDR) til ILS
0.0666
1 Blendr Network(BLENDR) til BOB
Bs0.1382
1 Blendr Network(BLENDR) til AZN
0.034
1 Blendr Network(BLENDR) til TJS
SM0.1872
1 Blendr Network(BLENDR) til GEL
0.054
1 Blendr Network(BLENDR) til AOA
Kz18.2314
1 Blendr Network(BLENDR) til BHD
.د.ب0.00754
1 Blendr Network(BLENDR) til BMD
$0.02
1 Blendr Network(BLENDR) til DKK
kr0.127
1 Blendr Network(BLENDR) til HNL
L0.5242
1 Blendr Network(BLENDR) til MUR
0.9068
1 Blendr Network(BLENDR) til NAD
$0.347
1 Blendr Network(BLENDR) til NOK
kr0.1988
1 Blendr Network(BLENDR) til NZD
$0.034
1 Blendr Network(BLENDR) til PAB
B/.0.02
1 Blendr Network(BLENDR) til PGK
K0.0836
1 Blendr Network(BLENDR) til QAR
ر.ق0.0726
1 Blendr Network(BLENDR) til RSD
дин.1.994
1 Blendr Network(BLENDR) til UZS
soʻm246.9134
1 Blendr Network(BLENDR) til ALL
L1.6492
1 Blendr Network(BLENDR) til ANG
ƒ0.0358
1 Blendr Network(BLENDR) til AWG
ƒ0.036
1 Blendr Network(BLENDR) til BBD
$0.04
1 Blendr Network(BLENDR) til BAM
KM0.0332
1 Blendr Network(BLENDR) til BIF
Fr59.7
1 Blendr Network(BLENDR) til BND
$0.0256
1 Blendr Network(BLENDR) til BSD
$0.02
1 Blendr Network(BLENDR) til JMD
$3.2082
1 Blendr Network(BLENDR) til KHR
80.3212
1 Blendr Network(BLENDR) til KMF
Fr8.36
1 Blendr Network(BLENDR) til LAK
434.7826
1 Blendr Network(BLENDR) til LKR
Rs6.0496
1 Blendr Network(BLENDR) til MDL
L0.33
1 Blendr Network(BLENDR) til MGA
Ar88.4954
1 Blendr Network(BLENDR) til MOP
P0.1602
1 Blendr Network(BLENDR) til MVR
0.306
1 Blendr Network(BLENDR) til MWK
MK34.7222
1 Blendr Network(BLENDR) til MZN
MT1.278
1 Blendr Network(BLENDR) til NPR
Rs2.8184
1 Blendr Network(BLENDR) til PYG
142.84
1 Blendr Network(BLENDR) til RWF
Fr28.98
1 Blendr Network(BLENDR) til SBD
$0.164
1 Blendr Network(BLENDR) til SCR
0.3044
1 Blendr Network(BLENDR) til SRD
$0.7618
1 Blendr Network(BLENDR) til SVC
$0.175
1 Blendr Network(BLENDR) til SZL
L0.347
1 Blendr Network(BLENDR) til TMT
m0.07
1 Blendr Network(BLENDR) til TND
د.ت0.0582
1 Blendr Network(BLENDR) til TTD
$0.1354
1 Blendr Network(BLENDR) til UGX
Sh70.16
1 Blendr Network(BLENDR) til XAF
Fr11.16
1 Blendr Network(BLENDR) til XCD
$0.054
1 Blendr Network(BLENDR) til XOF
Fr11.16
1 Blendr Network(BLENDR) til XPF
Fr2.02
1 Blendr Network(BLENDR) til BWP
P0.2664
1 Blendr Network(BLENDR) til BZD
$0.0402
1 Blendr Network(BLENDR) til CVE
$1.8756
1 Blendr Network(BLENDR) til DJF
Fr3.56
1 Blendr Network(BLENDR) til DOP
$1.2404
1 Blendr Network(BLENDR) til DZD
د.ج2.5916
1 Blendr Network(BLENDR) til FJD
$0.045
1 Blendr Network(BLENDR) til GNF
Fr173.9
1 Blendr Network(BLENDR) til GTQ
Q0.1532
1 Blendr Network(BLENDR) til GYD
$4.1858
1 Blendr Network(BLENDR) til ISK
kr2.42

Blendr Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Blendr Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Blendr Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Blendr Network

Hvor mye er Blendr Network (BLENDR) verdt i dag?
Live BLENDR prisen i USD er 0.02 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BLENDR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BLENDR til USD er $ 0.02. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Blendr Network?
Markedsverdien for BLENDR er $ 801.16K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BLENDR?
Den sirkulerende forsyningen av BLENDR er 40.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBLENDR ?
BLENDR oppnådde en ATH-pris på 4.2763998001721975 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BLENDR?
BLENDR så en ATL-pris på 0.018201384156076618 USD.
Hva er handelsvolumet til BLENDR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BLENDR er $ 729.54 USD.
Vil BLENDR gå høyere i år?
BLENDR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BLENDR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Blendr Network (BLENDR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BLENDR-til-USD-kalkulator

Beløp

BLENDR
BLENDR
USD
USD

1 BLENDR = 0.02 USD

Handle BLENDR

BLENDRUSDT
$0.02
$0.02$0.02
0.00%

