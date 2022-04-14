Brazil National Fan (BFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Brazil National Fan (BFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Brazil National Fan (BFT) Informasjon The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Offisiell nettside: https://www.bitci.com/ Blokkutforsker: https://bitciexp.bitcichain.com/ Kjøp BFT nå!

Brazil National Fan (BFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Brazil National Fan (BFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 671.92K $ 671.92K $ 671.92K Total forsyning: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Sirkulerende forsyning: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M All-time high: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 All-Time Low: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Nåværende pris: $ 0.023353 $ 0.023353 $ 0.023353 Lær mer om Brazil National Fan (BFT) pris

Brazil National Fan (BFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Brazil National Fan (BFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BFTs tokenomics, kan du utforske BFT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BFT Interessert i å legge til Brazil National Fan (BFT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BFT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BFT på MEXC nå!

Brazil National Fan (BFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BFT nå!

BFT prisforutsigelse Vil du vite hvor BFT kan være på vei? Vår BFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BFT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!