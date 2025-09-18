Hva er Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan (BFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brazil National Fan (BFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Brazil National Fan Hvor mye er Brazil National Fan (BFT) verdt i dag? Live BFT prisen i USD er 0.024225 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BFT-til-USD-pris? $ 0.024225 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BFT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Brazil National Fan? Markedsverdien for BFT er $ 697.01K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BFT? Den sirkulerende forsyningen av BFT er 28.77M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBFT ? BFT oppnådde en ATH-pris på 1.7131523790128653 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BFT? BFT så en ATL-pris på 0.008904049261934482 USD . Hva er handelsvolumet til BFT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BFT er $ 55.37K USD . Vil BFT gå høyere i år? BFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BFT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Brazil National Fan (BFT) Viktige bransjeoppdateringer

