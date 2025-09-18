Dagens Brazil National Fan livepris er 0.024225 USD. Spor prisoppdateringer for BFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Brazil National Fan livepris er 0.024225 USD. Spor prisoppdateringer for BFT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BFT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 BFT til USD livepris:

$0.024225
+0.43%1D
USD
Brazil National Fan (BFT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:34:38 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0236
24 timer lav
$ 0.024804
24 timer høy

$ 0.0236
$ 0.024804
$ 1.7131523790128653
$ 0.008904049261934482
+0.11%

+0.43%

-1.05%

-1.05%

Brazil National Fan (BFT) sanntidsprisen er $ 0.024225. I løpet av de siste 24 timene har BFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0236 og et toppnivå på $ 0.024804, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BFT er $ 1.7131523790128653, mens den rekordlave prisen er $ 0.008904049261934482.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BFT endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og -1.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brazil National Fan (BFT) Markedsinformasjon

No.2338

$ 697.01K
$ 55.37K
$ 2.42M
28.77M
100,000,000
28,772,500
28.77%

BITCI

Nåværende markedsverdi på Brazil National Fan er $ 697.01K, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.37K. Den sirkulerende forsyningen på BFT er 28.77M, med en total tilgang på 28772500. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.42M.

Brazil National Fan (BFT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Brazil National Fan for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00010372+0.43%
30 dager$ +0.004874+25.18%
60 dager$ +0.008867+57.73%
90 dager$ +0.015781+186.89%
Brazil National Fan Prisendring i dag

I dag registrerte BFT en endring på $ +0.00010372 (+0.43%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Brazil National Fan 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.004874 (+25.18%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Brazil National Fan 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BFT en endring på $ +0.008867 (+57.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Brazil National Fan 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.015781+186.89% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Brazil National Fan (BFT)?

Sjekk ut Brazil National Fan Prishistorikk-siden nå.

Hva er Brazil National Fan (BFT)

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Brazil National Fan er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Brazil National Fan investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BFT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Brazil National Fan på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Brazil National Fan kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Brazil National Fan Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Brazil National Fan (BFT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Brazil National Fan (BFT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Brazil National Fan.

Sjekk Brazil National Fanprisprognosen nå!

Brazil National Fan (BFT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brazil National Fan (BFT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BFT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Brazil National Fan (BFT)

Leter du etter hvordan du kjøperBrazil National Fan? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Brazil National Fan på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BFT til lokale valutaer

1 Brazil National Fan(BFT) til VND
637.480875
1 Brazil National Fan(BFT) til AUD
A$0.03657975
1 Brazil National Fan(BFT) til GBP
0.0179265
1 Brazil National Fan(BFT) til EUR
0.02059125
1 Brazil National Fan(BFT) til USD
$0.024225
1 Brazil National Fan(BFT) til MYR
RM0.101745
1 Brazil National Fan(BFT) til TRY
1.0024305
1 Brazil National Fan(BFT) til JPY
¥3.561075
1 Brazil National Fan(BFT) til ARS
ARS$35.729937
1 Brazil National Fan(BFT) til RUB
2.0227875
1 Brazil National Fan(BFT) til INR
2.13398025
1 Brazil National Fan(BFT) til IDR
Rp403.7498385
1 Brazil National Fan(BFT) til KRW
33.833604
1 Brazil National Fan(BFT) til PHP
1.38155175
1 Brazil National Fan(BFT) til EGP
￡E.1.16691825
1 Brazil National Fan(BFT) til BRL
R$0.128877
1 Brazil National Fan(BFT) til CAD
C$0.03318825
1 Brazil National Fan(BFT) til BDT
2.9491515
1 Brazil National Fan(BFT) til NGN
36.210561
1 Brazil National Fan(BFT) til COP
$94.62890625
1 Brazil National Fan(BFT) til ZAR
R.0.419577
1 Brazil National Fan(BFT) til UAH
1.000977
1 Brazil National Fan(BFT) til TZS
T.Sh.59.962689
1 Brazil National Fan(BFT) til VES
Bs3.948675
1 Brazil National Fan(BFT) til CLP
$23.134875
1 Brazil National Fan(BFT) til PKR
Rs6.876024
1 Brazil National Fan(BFT) til KZT
13.11565725
1 Brazil National Fan(BFT) til THB
฿0.77059725
1 Brazil National Fan(BFT) til TWD
NT$0.7320795
1 Brazil National Fan(BFT) til AED
د.إ0.08890575
1 Brazil National Fan(BFT) til CHF
Fr0.01913775
1 Brazil National Fan(BFT) til HKD
HK$0.18822825
1 Brazil National Fan(BFT) til AMD
֏9.2709075
1 Brazil National Fan(BFT) til MAD
.د.م0.2185095
1 Brazil National Fan(BFT) til MXN
$0.44574
1 Brazil National Fan(BFT) til SAR
ريال0.09084375
1 Brazil National Fan(BFT) til ETB
Br3.47798325
1 Brazil National Fan(BFT) til KES
KSh3.1293855
1 Brazil National Fan(BFT) til JOD
د.أ0.017175525
1 Brazil National Fan(BFT) til PLN
0.0876945
1 Brazil National Fan(BFT) til RON
лв0.10440975
1 Brazil National Fan(BFT) til SEK
kr0.22795725
1 Brazil National Fan(BFT) til BGN
лв0.0402135
1 Brazil National Fan(BFT) til HUF
Ft8.05069425
1 Brazil National Fan(BFT) til CZK
0.50073075
1 Brazil National Fan(BFT) til KWD
د.ك0.007388625
1 Brazil National Fan(BFT) til ILS
0.08066925
1 Brazil National Fan(BFT) til BOB
Bs0.16739475
1 Brazil National Fan(BFT) til AZN
0.0411825
1 Brazil National Fan(BFT) til TJS
SM0.226746
1 Brazil National Fan(BFT) til GEL
0.0654075
1 Brazil National Fan(BFT) til AOA
Kz22.08278325
1 Brazil National Fan(BFT) til BHD
.د.ب0.009132825
1 Brazil National Fan(BFT) til BMD
$0.024225
1 Brazil National Fan(BFT) til DKK
kr0.15382875
1 Brazil National Fan(BFT) til HNL
L0.63493725
1 Brazil National Fan(BFT) til MUR
1.0983615
1 Brazil National Fan(BFT) til NAD
$0.42030375
1 Brazil National Fan(BFT) til NOK
kr0.2407965
1 Brazil National Fan(BFT) til NZD
$0.0411825
1 Brazil National Fan(BFT) til PAB
B/.0.024225
1 Brazil National Fan(BFT) til PGK
K0.1012605
1 Brazil National Fan(BFT) til QAR
ر.ق0.08793675
1 Brazil National Fan(BFT) til RSD
дин.2.415717
1 Brazil National Fan(BFT) til UZS
soʻm299.07385575
1 Brazil National Fan(BFT) til ALL
L1.9975935
1 Brazil National Fan(BFT) til ANG
ƒ0.04336275
1 Brazil National Fan(BFT) til AWG
ƒ0.043605
1 Brazil National Fan(BFT) til BBD
$0.04845
1 Brazil National Fan(BFT) til BAM
KM0.0402135
1 Brazil National Fan(BFT) til BIF
Fr72.311625
1 Brazil National Fan(BFT) til BND
$0.031008
1 Brazil National Fan(BFT) til BSD
$0.024225
1 Brazil National Fan(BFT) til JMD
$3.88593225
1 Brazil National Fan(BFT) til KHR
97.2890535
1 Brazil National Fan(BFT) til KMF
Fr10.12605
1 Brazil National Fan(BFT) til LAK
526.63042425
1 Brazil National Fan(BFT) til LKR
Rs7.327578
1 Brazil National Fan(BFT) til MDL
L0.3997125
1 Brazil National Fan(BFT) til MGA
Ar107.19005325
1 Brazil National Fan(BFT) til MOP
P0.19404225
1 Brazil National Fan(BFT) til MVR
0.3706425
1 Brazil National Fan(BFT) til MWK
MK42.05726475
1 Brazil National Fan(BFT) til MZN
MT1.5479775
1 Brazil National Fan(BFT) til NPR
Rs3.413787
1 Brazil National Fan(BFT) til PYG
173.01495
1 Brazil National Fan(BFT) til RWF
Fr35.102025
1 Brazil National Fan(BFT) til SBD
$0.198645
1 Brazil National Fan(BFT) til SCR
0.34714425
1 Brazil National Fan(BFT) til SRD
$0.92273025
1 Brazil National Fan(BFT) til SVC
$0.21196875
1 Brazil National Fan(BFT) til SZL
L0.42030375
1 Brazil National Fan(BFT) til TMT
m0.0847875
1 Brazil National Fan(BFT) til TND
د.ت0.07049475
1 Brazil National Fan(BFT) til TTD
$0.16400325
1 Brazil National Fan(BFT) til UGX
Sh84.9813
1 Brazil National Fan(BFT) til XAF
Fr13.51755
1 Brazil National Fan(BFT) til XCD
$0.0654075
1 Brazil National Fan(BFT) til XOF
Fr13.51755
1 Brazil National Fan(BFT) til XPF
Fr2.446725
1 Brazil National Fan(BFT) til BWP
P0.322677
1 Brazil National Fan(BFT) til BZD
$0.04869225
1 Brazil National Fan(BFT) til CVE
$2.2718205
1 Brazil National Fan(BFT) til DJF
Fr4.287825
1 Brazil National Fan(BFT) til DOP
$1.5024345
1 Brazil National Fan(BFT) til DZD
د.ج3.13834875
1 Brazil National Fan(BFT) til FJD
$0.05450625
1 Brazil National Fan(BFT) til GNF
Fr210.636375
1 Brazil National Fan(BFT) til GTQ
Q0.1855635
1 Brazil National Fan(BFT) til GYD
$5.07005025
1 Brazil National Fan(BFT) til ISK
kr2.931225

Brazil National Fan Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Brazil National Fan, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Brazil National Fan nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Brazil National Fan

Hvor mye er Brazil National Fan (BFT) verdt i dag?
Live BFT prisen i USD er 0.024225 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BFT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BFT til USD er $ 0.024225. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brazil National Fan?
Markedsverdien for BFT er $ 697.01K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BFT?
Den sirkulerende forsyningen av BFT er 28.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBFT ?
BFT oppnådde en ATH-pris på 1.7131523790128653 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BFT?
BFT så en ATL-pris på 0.008904049261934482 USD.
Hva er handelsvolumet til BFT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BFT er $ 55.37K USD.
Vil BFT gå høyere i år?
BFT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BFT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:34:38 (UTC+8)

Brazil National Fan (BFT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BFT-til-USD-kalkulator

Beløp

BFT
BFT
USD
USD

1 BFT = 0.024225 USD

Handle BFT

BFTUSDT
$0.024225
$0.024225$0.024225
+0.40%

