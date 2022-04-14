Bellscoin (BELLS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bellscoin (BELLS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bellscoin (BELLS) Informasjon Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin's rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn't until late 2023 that a relaunch was successful.

Bellscoin (BELLS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bellscoin (BELLS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.03M Total forsyning: $ 61.05M Sirkulerende forsyning: $ 61.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.03M All-time high: $ 1.95 All-Time Low: $ 0.14119229337033853 Nåværende pris: $ 0.197

Bellscoin (BELLS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bellscoin (BELLS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BELLS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BELLS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

