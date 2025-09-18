Dagens Bellscoin livepris er 0.216 USD. Spor prisoppdateringer for BELLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BELLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bellscoin livepris er 0.216 USD. Spor prisoppdateringer for BELLS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BELLS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.216
$0.216$0.216
-0.46%1D
Bellscoin (BELLS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:49 (UTC+8)

Bellscoin (BELLS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.21
$ 0.21$ 0.21
24 timer lav
$ 0.231
$ 0.231$ 0.231
24 timer høy

$ 0.21
$ 0.21$ 0.21

$ 0.231
$ 0.231$ 0.231

$ 1.887809227909312
$ 1.887809227909312$ 1.887809227909312

$ 0.14119229337033853
$ 0.14119229337033853$ 0.14119229337033853

-1.82%

-0.45%

+10.76%

+10.76%

Bellscoin (BELLS) sanntidsprisen er $ 0.216. I løpet av de siste 24 timene har BELLS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.21 og et toppnivå på $ 0.231, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BELLS er $ 1.887809227909312, mens den rekordlave prisen er $ 0.14119229337033853.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BELLS endret seg med -1.82% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +10.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bellscoin (BELLS) Markedsinformasjon

No.1078

$ 13.18M
$ 13.18M$ 13.18M

$ 16.20K
$ 16.20K$ 16.20K

$ 13.18M
$ 13.18M$ 13.18M

61.04M
61.04M 61.04M

61,040,755
61,040,755 61,040,755

BELLS

Nåværende markedsverdi på Bellscoin er $ 13.18M, med et 24-timers handelsvolum på $ 16.20K. Den sirkulerende forsyningen på BELLS er 61.04M, med en total tilgang på 61040755. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.18M.

Bellscoin (BELLS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bellscoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001-0.45%
30 dager$ +0.046+27.05%
60 dager$ +0.001+0.46%
90 dager$ +0.054+33.33%
Bellscoin Prisendring i dag

I dag registrerte BELLS en endring på $ -0.001 (-0.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bellscoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.046 (+27.05%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bellscoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BELLS en endring på $ +0.001 (+0.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bellscoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.054+33.33% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bellscoin (BELLS)?

Sjekk ut Bellscoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

Bellscoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bellscoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BELLS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bellscoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bellscoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bellscoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bellscoin (BELLS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bellscoin (BELLS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bellscoin.

Sjekk Bellscoinprisprognosen nå!

Bellscoin (BELLS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bellscoin (BELLS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BELLS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bellscoin (BELLS)

Leter du etter hvordan du kjøperBellscoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bellscoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Bellscoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bellscoin

Hvor mye er Bellscoin (BELLS) verdt i dag?
Live BELLS prisen i USD er 0.216 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BELLS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BELLS til USD er $ 0.216. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bellscoin?
Markedsverdien for BELLS er $ 13.18M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BELLS?
Den sirkulerende forsyningen av BELLS er 61.04M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBELLS ?
BELLS oppnådde en ATH-pris på 1.887809227909312 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BELLS?
BELLS så en ATL-pris på 0.14119229337033853 USD.
Hva er handelsvolumet til BELLS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BELLS er $ 16.20K USD.
Vil BELLS gå høyere i år?
BELLS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BELLS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:49 (UTC+8)

