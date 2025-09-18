Dagens Beldex livepris er 0.08716 USD. Spor prisoppdateringer for BDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Beldex livepris er 0.08716 USD. Spor prisoppdateringer for BDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BDX

BDX Prisinformasjon

BDX teknisk dokument

BDX Offisiell nettside

BDX tokenomics

BDX Prisprognose

BDX-historikk

BDX Kjøpeguide

BDX-til-fiat-valutakonverter

BDX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Beldex Logo

Beldex Pris(BDX)

1 BDX til USD livepris:

$0.08716
$0.08716$0.08716
-0.04%1D
USD
Beldex (BDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:43 (UTC+8)

Beldex (BDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.08451
$ 0.08451$ 0.08451
24 timer lav
$ 0.091
$ 0.091$ 0.091
24 timer høy

$ 0.08451
$ 0.08451$ 0.08451

$ 0.091
$ 0.091$ 0.091

$ 0.171586639362
$ 0.171586639362$ 0.171586639362

$ 0.0145953987018
$ 0.0145953987018$ 0.0145953987018

+0.01%

-0.04%

+10.97%

+10.97%

Beldex (BDX) sanntidsprisen er $ 0.08716. I løpet av de siste 24 timene har BDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.08451 og et toppnivå på $ 0.091, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDX er $ 0.171586639362, mens den rekordlave prisen er $ 0.0145953987018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og +10.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Beldex (BDX) Markedsinformasjon

No.208

$ 640.23M
$ 640.23M$ 640.23M

$ 590.61K
$ 590.61K$ 590.61K

$ 866.12M
$ 866.12M$ 866.12M

7.35B
7.35B 7.35B

9,937,112,209.0129
9,937,112,209.0129 9,937,112,209.0129

BDX

Nåværende markedsverdi på Beldex er $ 640.23M, med et 24-timers handelsvolum på $ 590.61K. Den sirkulerende forsyningen på BDX er 7.35B, med en total tilgang på 9937112209.0129. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 866.12M.

Beldex (BDX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Beldex for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000349-0.04%
30 dager$ +0.0161+22.65%
60 dager$ +0.01325+17.92%
90 dager$ +0.02638+43.40%
Beldex Prisendring i dag

I dag registrerte BDX en endring på $ -0.0000349 (-0.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Beldex 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0161 (+22.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Beldex 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BDX en endring på $ +0.01325 (+17.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Beldex 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02638+43.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Beldex (BDX)?

Sjekk ut Beldex Prishistorikk-siden nå.

Hva er Beldex (BDX)

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Beldex er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Beldex investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BDX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Beldex på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Beldex kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Beldex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Beldex (BDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Beldex (BDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Beldex.

Sjekk Beldexprisprognosen nå!

Beldex (BDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Beldex (BDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Beldex (BDX)

Leter du etter hvordan du kjøperBeldex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Beldex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BDX til lokale valutaer

1 Beldex(BDX) til VND
2,293.6154
1 Beldex(BDX) til AUD
A$0.1316116
1 Beldex(BDX) til GBP
0.0644984
1 Beldex(BDX) til EUR
0.074086
1 Beldex(BDX) til USD
$0.08716
1 Beldex(BDX) til MYR
RM0.366072
1 Beldex(BDX) til TRY
3.6058092
1 Beldex(BDX) til JPY
¥12.81252
1 Beldex(BDX) til ARS
ARS$128.5540272
1 Beldex(BDX) til RUB
7.2769884
1 Beldex(BDX) til INR
7.6779244
1 Beldex(BDX) til IDR
Rp1,452.6660856
1 Beldex(BDX) til KRW
121.7311424
1 Beldex(BDX) til PHP
4.972478
1 Beldex(BDX) til EGP
￡E.4.1976256
1 Beldex(BDX) til BRL
R$0.4636912
1 Beldex(BDX) til CAD
C$0.1194092
1 Beldex(BDX) til BDT
10.6108584
1 Beldex(BDX) til NGN
130.2832816
1 Beldex(BDX) til COP
$339.143918
1 Beldex(BDX) til ZAR
R.1.5104828
1 Beldex(BDX) til UAH
3.6014512
1 Beldex(BDX) til TZS
T.Sh.215.7419184
1 Beldex(BDX) til VES
Bs14.20708
1 Beldex(BDX) til CLP
$83.2378
1 Beldex(BDX) til PKR
Rs24.7394944
1 Beldex(BDX) til KZT
47.1892956
1 Beldex(BDX) til THB
฿2.7743028
1 Beldex(BDX) til TWD
NT$2.6339752
1 Beldex(BDX) til AED
د.إ0.3198772
1 Beldex(BDX) til CHF
Fr0.0688564
1 Beldex(BDX) til HKD
HK$0.6772332
1 Beldex(BDX) til AMD
֏33.356132
1 Beldex(BDX) til MAD
.د.م0.7861832
1 Beldex(BDX) til MXN
$1.603744
1 Beldex(BDX) til SAR
ريال0.32685
1 Beldex(BDX) til ETB
Br12.5135612
1 Beldex(BDX) til KES
KSh11.2593288
1 Beldex(BDX) til JOD
د.أ0.06179644
1 Beldex(BDX) til PLN
0.3155192
1 Beldex(BDX) til RON
лв0.3756596
1 Beldex(BDX) til SEK
kr0.819304
1 Beldex(BDX) til BGN
лв0.1446856
1 Beldex(BDX) til HUF
Ft28.9658828
1 Beldex(BDX) til CZK
1.799854
1 Beldex(BDX) til KWD
د.ك0.0265838
1 Beldex(BDX) til ILS
0.2902428
1 Beldex(BDX) til BOB
Bs0.6022756
1 Beldex(BDX) til AZN
0.148172
1 Beldex(BDX) til TJS
SM0.8158176
1 Beldex(BDX) til GEL
0.235332
1 Beldex(BDX) til AOA
Kz79.4524412
1 Beldex(BDX) til BHD
.د.ب0.03285932
1 Beldex(BDX) til BMD
$0.08716
1 Beldex(BDX) til DKK
kr0.553466
1 Beldex(BDX) til HNL
L2.2844636
1 Beldex(BDX) til MUR
3.9518344
1 Beldex(BDX) til NAD
$1.512226
1 Beldex(BDX) til NOK
kr0.8663704
1 Beldex(BDX) til NZD
$0.148172
1 Beldex(BDX) til PAB
B/.0.08716
1 Beldex(BDX) til PGK
K0.3643288
1 Beldex(BDX) til QAR
ر.ق0.3163908
1 Beldex(BDX) til RSD
дин.8.689852
1 Beldex(BDX) til UZS
soʻm1,076.0485972
1 Beldex(BDX) til ALL
L7.1872136
1 Beldex(BDX) til ANG
ƒ0.1560164
1 Beldex(BDX) til AWG
ƒ0.156888
1 Beldex(BDX) til BBD
$0.17432
1 Beldex(BDX) til BAM
KM0.1446856
1 Beldex(BDX) til BIF
Fr260.1726
1 Beldex(BDX) til BND
$0.1115648
1 Beldex(BDX) til BSD
$0.08716
1 Beldex(BDX) til JMD
$13.9813356
1 Beldex(BDX) til KHR
350.0397896
1 Beldex(BDX) til KMF
Fr36.43288
1 Beldex(BDX) til LAK
1,894.7825708
1 Beldex(BDX) til LKR
Rs26.3641568
1 Beldex(BDX) til MDL
L1.43814
1 Beldex(BDX) til MGA
Ar385.6629532
1 Beldex(BDX) til MOP
P0.6981516
1 Beldex(BDX) til MVR
1.333548
1 Beldex(BDX) til MWK
MK151.3193476
1 Beldex(BDX) til MZN
MT5.569524
1 Beldex(BDX) til NPR
Rs12.2825872
1 Beldex(BDX) til PYG
622.49672
1 Beldex(BDX) til RWF
Fr126.29484
1 Beldex(BDX) til SBD
$0.714712
1 Beldex(BDX) til SCR
1.2498744
1 Beldex(BDX) til SRD
$3.3199244
1 Beldex(BDX) til SVC
$0.76265
1 Beldex(BDX) til SZL
L1.512226
1 Beldex(BDX) til TMT
m0.30506
1 Beldex(BDX) til TND
د.ت0.2536356
1 Beldex(BDX) til TTD
$0.5900732
1 Beldex(BDX) til UGX
Sh305.75728
1 Beldex(BDX) til XAF
Fr48.63528
1 Beldex(BDX) til XCD
$0.235332
1 Beldex(BDX) til XOF
Fr48.63528
1 Beldex(BDX) til XPF
Fr8.80316
1 Beldex(BDX) til BWP
P1.1609712
1 Beldex(BDX) til BZD
$0.1751916
1 Beldex(BDX) til CVE
$8.1738648
1 Beldex(BDX) til DJF
Fr15.51448
1 Beldex(BDX) til DOP
$5.4056632
1 Beldex(BDX) til DZD
د.ج11.2924496
1 Beldex(BDX) til FJD
$0.19611
1 Beldex(BDX) til GNF
Fr757.8562
1 Beldex(BDX) til GTQ
Q0.6676456
1 Beldex(BDX) til GYD
$18.2417164
1 Beldex(BDX) til ISK
kr10.54636

Beldex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Beldex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Beldex nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Beldex

Hvor mye er Beldex (BDX) verdt i dag?
Live BDX prisen i USD er 0.08716 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BDX til USD er $ 0.08716. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Beldex?
Markedsverdien for BDX er $ 640.23M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BDX?
Den sirkulerende forsyningen av BDX er 7.35B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDX ?
BDX oppnådde en ATH-pris på 0.171586639362 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BDX?
BDX så en ATL-pris på 0.0145953987018 USD.
Hva er handelsvolumet til BDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDX er $ 590.61K USD.
Vil BDX gå høyere i år?
BDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:43 (UTC+8)

Beldex (BDX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BDX-til-USD-kalkulator

Beløp

BDX
BDX
USD
USD

1 BDX = 0.08716 USD

Handle BDX

BDXUSDT
$0.08716
$0.08716$0.08716
-0.09%
BDXBTC
$0.0000007531
$0.0000007531$0.0000007531
+0.02%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker