Hva er Beldex (BDX)

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Beldex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Beldex (BDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Beldex (BDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Beldex.

Beldex (BDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Beldex (BDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Beldex (BDX)

Leter du etter hvordan du kjøperBeldex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Beldex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Beldex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Beldex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Beldex Hvor mye er Beldex (BDX) verdt i dag? Live BDX prisen i USD er 0.08716 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BDX-til-USD-pris? $ 0.08716 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BDX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Beldex? Markedsverdien for BDX er $ 640.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BDX? Den sirkulerende forsyningen av BDX er 7.35B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDX ? BDX oppnådde en ATH-pris på 0.171586639362 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BDX? BDX så en ATL-pris på 0.0145953987018 USD . Hva er handelsvolumet til BDX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDX er $ 590.61K USD . Vil BDX gå høyere i år? BDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDX prisprognosen for en mer grundig analyse.

