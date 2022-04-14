Beldex (BDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Beldex (BDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Beldex (BDX) Informasjon Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online. Offisiell nettside: https://www.beldex.io/ Teknisk dokument: https://beldex.io/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.beldex.io/ Kjøp BDX nå!

Beldex (BDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Beldex (BDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 631.35M $ 631.35M $ 631.35M Total forsyning: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B Sirkulerende forsyning: $ 7.35B $ 7.35B $ 7.35B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 854.10M $ 854.10M $ 854.10M All-time high: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 All-Time Low: $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 Nåværende pris: $ 0.08595 $ 0.08595 $ 0.08595 Lær mer om Beldex (BDX) pris

Beldex (BDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Beldex (BDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BDXs tokenomics, kan du utforske BDX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BDX Interessert i å legge til Beldex (BDX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BDX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BDX på MEXC nå!

Beldex (BDX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BDX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BDX nå!

BDX prisforutsigelse Vil du vite hvor BDX kan være på vei? Vår BDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BDX tokenets prisforutsigelse nå!

