Hva er Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Big Data Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



Big Data Protocol (BDP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Data Protocol (BDP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Big Data Protocol (BDP)

Leter du etter hvordan du kjøperBig Data Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Big Data Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Big Data Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Big Data Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Data Protocol Hvor mye er Big Data Protocol (BDP) verdt i dag? Live BDP prisen i USD er 0.02765 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BDP-til-USD-pris? $ 0.02765 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BDP til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Big Data Protocol? Markedsverdien for BDP er $ 1.46M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BDP? Den sirkulerende forsyningen av BDP er 52.86M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDP ? BDP oppnådde en ATH-pris på 15.00228273 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BDP? BDP så en ATL-pris på 0.01474429158777362 USD . Hva er handelsvolumet til BDP? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDP er $ 52.44K USD . Vil BDP gå høyere i år? BDP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDP prisprognosen for en mer grundig analyse.

Big Data Protocol (BDP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

