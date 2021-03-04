Dagens Big Data Protocol livepris er 0.02765 USD. Spor prisoppdateringer for BDP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Big Data Protocol livepris er 0.02765 USD. Spor prisoppdateringer for BDP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Big Data Protocol Logo

Big Data Protocol Pris(BDP)

1 BDP til USD livepris:

$0.02766
+0.10%1D
USD
Big Data Protocol (BDP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:02:03 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02716
24 timer lav
$ 0.02893
24 timer høy

$ 0.02716
$ 0.02893
$ 15.00228273
$ 0.01474429158777362
-0.47%

+0.10%

+3.59%

+3.59%

Big Data Protocol (BDP) sanntidsprisen er $ 0.02765. I løpet av de siste 24 timene har BDP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02716 og et toppnivå på $ 0.02893, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDP er $ 15.00228273, mens den rekordlave prisen er $ 0.01474429158777362.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDP endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Data Protocol (BDP) Markedsinformasjon

No.2040

$ 1.46M
$ 52.44K
$ 2.21M
52.86M
80,000,000
64,923,252.85185185
66.07%

2021-03-04 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på Big Data Protocol er $ 1.46M, med et 24-timers handelsvolum på $ 52.44K. Den sirkulerende forsyningen på BDP er 52.86M, med en total tilgang på 64923252.85185185. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.21M.

Big Data Protocol (BDP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Big Data Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000276+0.10%
30 dager$ -0.00154-5.28%
60 dager$ -0.02466-47.15%
90 dager$ -0.01764-38.95%
Big Data Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte BDP en endring på $ +0.0000276 (+0.10%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Big Data Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00154 (-5.28%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Big Data Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BDP en endring på $ -0.02466 (-47.15%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Big Data Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.01764-38.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Big Data Protocol (BDP)?

Sjekk ut Big Data Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Big Data Protocol (BDP)

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Big Data Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Big Data Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BDP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Big Data Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Big Data Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Big Data Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Big Data Protocol (BDP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Big Data Protocol (BDP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Big Data Protocol.

Sjekk Big Data Protocolprisprognosen nå!

Big Data Protocol (BDP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Data Protocol (BDP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Big Data Protocol (BDP)

Leter du etter hvordan du kjøperBig Data Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Big Data Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BDP til lokale valutaer

1 Big Data Protocol(BDP) til VND
727.60975
1 Big Data Protocol(BDP) til AUD
A$0.0417515
1 Big Data Protocol(BDP) til GBP
0.020461
1 Big Data Protocol(BDP) til EUR
0.0235025
1 Big Data Protocol(BDP) til USD
$0.02765
1 Big Data Protocol(BDP) til MYR
RM0.11613
1 Big Data Protocol(BDP) til TRY
1.1438805
1 Big Data Protocol(BDP) til JPY
¥4.06455
1 Big Data Protocol(BDP) til ARS
ARS$40.781538
1 Big Data Protocol(BDP) til RUB
2.308775
1 Big Data Protocol(BDP) til INR
2.435412
1 Big Data Protocol(BDP) til IDR
Rp460.833149
1 Big Data Protocol(BDP) til KRW
38.617096
1 Big Data Protocol(BDP) til PHP
1.5779855
1 Big Data Protocol(BDP) til EGP
￡E.1.331624
1 Big Data Protocol(BDP) til BRL
R$0.147098
1 Big Data Protocol(BDP) til CAD
C$0.0378805
1 Big Data Protocol(BDP) til BDT
3.366111
1 Big Data Protocol(BDP) til NGN
41.330114
1 Big Data Protocol(BDP) til COP
$108.0078125
1 Big Data Protocol(BDP) til ZAR
R.0.479451
1 Big Data Protocol(BDP) til UAH
1.142498
1 Big Data Protocol(BDP) til TZS
T.Sh.68.440386
1 Big Data Protocol(BDP) til VES
Bs4.50695
1 Big Data Protocol(BDP) til CLP
$26.40575
1 Big Data Protocol(BDP) til PKR
Rs7.848176
1 Big Data Protocol(BDP) til KZT
14.9699865
1 Big Data Protocol(BDP) til THB
฿0.880376
1 Big Data Protocol(BDP) til TWD
NT$0.8358595
1 Big Data Protocol(BDP) til AED
د.إ0.1014755
1 Big Data Protocol(BDP) til CHF
Fr0.0218435
1 Big Data Protocol(BDP) til HKD
HK$0.2148405
1 Big Data Protocol(BDP) til AMD
֏10.581655
1 Big Data Protocol(BDP) til MAD
.د.م0.249403
1 Big Data Protocol(BDP) til MXN
$0.508207
1 Big Data Protocol(BDP) til SAR
ريال0.1036875
1 Big Data Protocol(BDP) til ETB
Br3.9697105
1 Big Data Protocol(BDP) til KES
KSh3.571827
1 Big Data Protocol(BDP) til JOD
د.أ0.01960385
1 Big Data Protocol(BDP) til PLN
0.100093
1 Big Data Protocol(BDP) til RON
лв0.119448
1 Big Data Protocol(BDP) til SEK
kr0.2601865
1 Big Data Protocol(BDP) til BGN
лв0.045899
1 Big Data Protocol(BDP) til HUF
Ft9.204132
1 Big Data Protocol(BDP) til CZK
0.5720785
1 Big Data Protocol(BDP) til KWD
د.ك0.00843325
1 Big Data Protocol(BDP) til ILS
0.0920745
1 Big Data Protocol(BDP) til BOB
Bs0.1910615
1 Big Data Protocol(BDP) til AZN
0.047005
1 Big Data Protocol(BDP) til TJS
SM0.258804
1 Big Data Protocol(BDP) til GEL
0.074655
1 Big Data Protocol(BDP) til AOA
Kz25.2049105
1 Big Data Protocol(BDP) til BHD
.د.ب0.01042405
1 Big Data Protocol(BDP) til BMD
$0.02765
1 Big Data Protocol(BDP) til DKK
kr0.1755775
1 Big Data Protocol(BDP) til HNL
L0.7247065
1 Big Data Protocol(BDP) til MUR
1.253651
1 Big Data Protocol(BDP) til NAD
$0.4797275
1 Big Data Protocol(BDP) til NOK
kr0.2751175
1 Big Data Protocol(BDP) til NZD
$0.047005
1 Big Data Protocol(BDP) til PAB
B/.0.02765
1 Big Data Protocol(BDP) til PGK
K0.115577
1 Big Data Protocol(BDP) til QAR
ر.ق0.1003695
1 Big Data Protocol(BDP) til RSD
дин.2.758364
1 Big Data Protocol(BDP) til UZS
soʻm341.3577755
1 Big Data Protocol(BDP) til ALL
L2.280019
1 Big Data Protocol(BDP) til ANG
ƒ0.0494935
1 Big Data Protocol(BDP) til AWG
ƒ0.04977
1 Big Data Protocol(BDP) til BBD
$0.0553
1 Big Data Protocol(BDP) til BAM
KM0.045899
1 Big Data Protocol(BDP) til BIF
Fr82.53525
1 Big Data Protocol(BDP) til BND
$0.035392
1 Big Data Protocol(BDP) til BSD
$0.02765
1 Big Data Protocol(BDP) til JMD
$4.4353365
1 Big Data Protocol(BDP) til KHR
111.044059
1 Big Data Protocol(BDP) til KMF
Fr11.5577
1 Big Data Protocol(BDP) til LAK
601.0869445
1 Big Data Protocol(BDP) til LKR
Rs8.363572
1 Big Data Protocol(BDP) til MDL
L0.456225
1 Big Data Protocol(BDP) til MGA
Ar122.3448905
1 Big Data Protocol(BDP) til MOP
P0.2214765
1 Big Data Protocol(BDP) til MVR
0.423045
1 Big Data Protocol(BDP) til MWK
MK48.0034415
1 Big Data Protocol(BDP) til MZN
MT1.766835
1 Big Data Protocol(BDP) til NPR
Rs3.896438
1 Big Data Protocol(BDP) til PYG
197.4763
1 Big Data Protocol(BDP) til RWF
Fr40.06485
1 Big Data Protocol(BDP) til SBD
$0.22673
1 Big Data Protocol(BDP) til SCR
0.420833
1 Big Data Protocol(BDP) til SRD
$1.0531885
1 Big Data Protocol(BDP) til SVC
$0.2419375
1 Big Data Protocol(BDP) til SZL
L0.4797275
1 Big Data Protocol(BDP) til TMT
m0.096775
1 Big Data Protocol(BDP) til TND
د.ت0.0804615
1 Big Data Protocol(BDP) til TTD
$0.1871905
1 Big Data Protocol(BDP) til UGX
Sh96.9962
1 Big Data Protocol(BDP) til XAF
Fr15.4287
1 Big Data Protocol(BDP) til XCD
$0.074655
1 Big Data Protocol(BDP) til XOF
Fr15.4287
1 Big Data Protocol(BDP) til XPF
Fr2.79265
1 Big Data Protocol(BDP) til BWP
P0.368298
1 Big Data Protocol(BDP) til BZD
$0.0555765
1 Big Data Protocol(BDP) til CVE
$2.593017
1 Big Data Protocol(BDP) til DJF
Fr4.9217
1 Big Data Protocol(BDP) til DOP
$1.714853
1 Big Data Protocol(BDP) til DZD
د.ج3.582334
1 Big Data Protocol(BDP) til FJD
$0.0622125
1 Big Data Protocol(BDP) til GNF
Fr240.41675
1 Big Data Protocol(BDP) til GTQ
Q0.211799
1 Big Data Protocol(BDP) til GYD
$5.7868685
1 Big Data Protocol(BDP) til ISK
kr3.34565

Big Data Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Big Data Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Big Data Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Data Protocol

Hvor mye er Big Data Protocol (BDP) verdt i dag?
Live BDP prisen i USD er 0.02765 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BDP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BDP til USD er $ 0.02765. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Big Data Protocol?
Markedsverdien for BDP er $ 1.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BDP?
Den sirkulerende forsyningen av BDP er 52.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDP ?
BDP oppnådde en ATH-pris på 15.00228273 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BDP?
BDP så en ATL-pris på 0.01474429158777362 USD.
Hva er handelsvolumet til BDP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDP er $ 52.44K USD.
Vil BDP gå høyere i år?
BDP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:02:03 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

