BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

NavnBDP

RangeringNo.2034

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,15%

Opplagsforsyning52.859.597,08827953

Maksimal forsyning80.000.000

Total forsyning64.923.252,85185185

Opplagsforsyning0.6607%

Utstedelsesdato2021-03-04 00:00:00

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high15.00228273,2021-03-07

Laveste pris0.01474429158777362,2022-12-19

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBig Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.