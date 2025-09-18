Dagens BitDCA livepris er 1.0536 USD. Spor prisoppdateringer for BDCA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDCA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BitDCA livepris er 1.0536 USD. Spor prisoppdateringer for BDCA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDCA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BitDCA Logo

BitDCA Pris(BDCA)

1 BDCA til USD livepris:

$1.0536
$1.0536
-0.77%1D
USD
BitDCA (BDCA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:41 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.0211
$ 1.0211
24 timer lav
$ 1.0821
$ 1.0821
24 timer høy

$ 1.0211
$ 1.0211

$ 1.0821
$ 1.0821

$ 1.0937592532389768
$ 1.0937592532389768

$ 0.075
$ 0.075

-1.26%

-0.77%

+5.86%

+5.86%

BitDCA (BDCA) sanntidsprisen er $ 1.0536. I løpet av de siste 24 timene har BDCA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0211 og et toppnivå på $ 1.0821, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDCA er $ 1.0937592532389768, mens den rekordlave prisen er $ 0.075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDCA endret seg med -1.26% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og +5.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BitDCA (BDCA) Markedsinformasjon

No.455

$ 79.34M
$ 79.34M

$ 741.82K
$ 741.82K

$ 150.31M
$ 150.31M

75.31M
75.31M

142,665,333
142,665,333

142,665,333
142,665,333

52.78%

BSC

Nåværende markedsverdi på BitDCA er $ 79.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 741.82K. Den sirkulerende forsyningen på BDCA er 75.31M, med en total tilgang på 142665333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 150.31M.

BitDCA (BDCA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BitDCA for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.008176-0.77%
30 dager$ +0.1176+12.56%
60 dager$ +0.1476+16.29%
90 dager$ +0.0852+8.79%
BitDCA Prisendring i dag

I dag registrerte BDCA en endring på $ -0.008176 (-0.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BitDCA 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1176 (+12.56%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BitDCA 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BDCA en endring på $ +0.1476 (+16.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BitDCA 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0852+8.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BitDCA (BDCA)?

Sjekk ut BitDCA Prishistorikk-siden nå.

Hva er BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BitDCA investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BDCA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BitDCA på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BitDCA kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BitDCA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BitDCA (BDCA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BitDCA (BDCA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BitDCA.

Sjekk BitDCAprisprognosen nå!

BitDCA (BDCA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BitDCA (BDCA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDCA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BitDCA (BDCA)

Leter du etter hvordan du kjøperBitDCA? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BitDCA på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BDCA til lokale valutaer

1 BitDCA(BDCA) til VND
27,725.484
1 BitDCA(BDCA) til AUD
A$1.590936
1 BitDCA(BDCA) til GBP
0.779664
1 BitDCA(BDCA) til EUR
0.89556
1 BitDCA(BDCA) til USD
$1.0536
1 BitDCA(BDCA) til MYR
RM4.42512
1 BitDCA(BDCA) til TRY
43.597968
1 BitDCA(BDCA) til JPY
¥154.8792
1 BitDCA(BDCA) til ARS
ARS$1,553.975712
1 BitDCA(BDCA) til RUB
87.9756
1 BitDCA(BDCA) til INR
92.811624
1 BitDCA(BDCA) til IDR
Rp17,559.992976
1 BitDCA(BDCA) til KRW
1,471.499904
1 BitDCA(BDCA) til PHP
60.065736
1 BitDCA(BDCA) til EGP
￡E.50.741376
1 BitDCA(BDCA) til BRL
R$5.594616
1 BitDCA(BDCA) til CAD
C$1.443432
1 BitDCA(BDCA) til BDT
128.265264
1 BitDCA(BDCA) til NGN
1,574.879136
1 BitDCA(BDCA) til COP
$4,115.625
1 BitDCA(BDCA) til ZAR
R.18.248352
1 BitDCA(BDCA) til UAH
43.534752
1 BitDCA(BDCA) til TZS
T.Sh.2,607.912864
1 BitDCA(BDCA) til VES
Bs171.7368
1 BitDCA(BDCA) til CLP
$1,006.188
1 BitDCA(BDCA) til PKR
Rs299.053824
1 BitDCA(BDCA) til KZT
570.429576
1 BitDCA(BDCA) til THB
฿33.515016
1 BitDCA(BDCA) til TWD
NT$31.839792
1 BitDCA(BDCA) til AED
د.إ3.866712
1 BitDCA(BDCA) til CHF
Fr0.832344
1 BitDCA(BDCA) til HKD
HK$8.186472
1 BitDCA(BDCA) til AMD
֏403.21272
1 BitDCA(BDCA) til MAD
.د.م9.503472
1 BitDCA(BDCA) til MXN
$19.375704
1 BitDCA(BDCA) til SAR
ريال3.951
1 BitDCA(BDCA) til ETB
Br151.265352
1 BitDCA(BDCA) til KES
KSh136.104048
1 BitDCA(BDCA) til JOD
د.أ0.7470024
1 BitDCA(BDCA) til PLN
3.814032
1 BitDCA(BDCA) til RON
лв4.541016
1 BitDCA(BDCA) til SEK
kr9.914376
1 BitDCA(BDCA) til BGN
лв1.748976
1 BitDCA(BDCA) til HUF
Ft350.026992
1 BitDCA(BDCA) til CZK
21.788448
1 BitDCA(BDCA) til KWD
د.ك0.321348
1 BitDCA(BDCA) til ILS
3.508488
1 BitDCA(BDCA) til BOB
Bs7.280376
1 BitDCA(BDCA) til AZN
1.79112
1 BitDCA(BDCA) til TJS
SM9.861696
1 BitDCA(BDCA) til GEL
2.84472
1 BitDCA(BDCA) til AOA
Kz960.430152
1 BitDCA(BDCA) til BHD
.د.ب0.3972072
1 BitDCA(BDCA) til BMD
$1.0536
1 BitDCA(BDCA) til DKK
kr6.69036
1 BitDCA(BDCA) til HNL
L27.614856
1 BitDCA(BDCA) til MUR
47.770224
1 BitDCA(BDCA) til NAD
$18.27996
1 BitDCA(BDCA) til NOK
kr10.472784
1 BitDCA(BDCA) til NZD
$1.79112
1 BitDCA(BDCA) til PAB
B/.1.0536
1 BitDCA(BDCA) til PGK
K4.404048
1 BitDCA(BDCA) til QAR
ر.ق3.824568
1 BitDCA(BDCA) til RSD
дин.105.075528
1 BitDCA(BDCA) til UZS
soʻm13,007.397912
1 BitDCA(BDCA) til ALL
L86.879856
1 BitDCA(BDCA) til ANG
ƒ1.885944
1 BitDCA(BDCA) til AWG
ƒ1.89648
1 BitDCA(BDCA) til BBD
$2.1072
1 BitDCA(BDCA) til BAM
KM1.748976
1 BitDCA(BDCA) til BIF
Fr3,144.996
1 BitDCA(BDCA) til BND
$1.348608
1 BitDCA(BDCA) til BSD
$1.0536
1 BitDCA(BDCA) til JMD
$169.007976
1 BitDCA(BDCA) til KHR
4,231.320816
1 BitDCA(BDCA) til KMF
Fr440.4048
1 BitDCA(BDCA) til LAK
22,904.347368
1 BitDCA(BDCA) til LKR
Rs318.692928
1 BitDCA(BDCA) til MDL
L17.3844
1 BitDCA(BDCA) til MGA
Ar4,661.937672
1 BitDCA(BDCA) til MOP
P8.439336
1 BitDCA(BDCA) til MVR
16.12008
1 BitDCA(BDCA) til MWK
MK1,829.165496
1 BitDCA(BDCA) til MZN
MT67.32504
1 BitDCA(BDCA) til NPR
Rs148.473312
1 BitDCA(BDCA) til PYG
7,524.8112
1 BitDCA(BDCA) til RWF
Fr1,526.6664
1 BitDCA(BDCA) til SBD
$8.63952
1 BitDCA(BDCA) til SCR
15.098088
1 BitDCA(BDCA) til SRD
$40.131624
1 BitDCA(BDCA) til SVC
$9.219
1 BitDCA(BDCA) til SZL
L18.27996
1 BitDCA(BDCA) til TMT
m3.6876
1 BitDCA(BDCA) til TND
د.ت3.065976
1 BitDCA(BDCA) til TTD
$7.132872
1 BitDCA(BDCA) til UGX
Sh3,696.0288
1 BitDCA(BDCA) til XAF
Fr587.9088
1 BitDCA(BDCA) til XCD
$2.84472
1 BitDCA(BDCA) til XOF
Fr587.9088
1 BitDCA(BDCA) til XPF
Fr106.4136
1 BitDCA(BDCA) til BWP
P14.033952
1 BitDCA(BDCA) til BZD
$2.117736
1 BitDCA(BDCA) til CVE
$98.806608
1 BitDCA(BDCA) til DJF
Fr186.4872
1 BitDCA(BDCA) til DOP
$65.344272
1 BitDCA(BDCA) til DZD
د.ج136.504416
1 BitDCA(BDCA) til FJD
$2.3706
1 BitDCA(BDCA) til GNF
Fr9,161.052
1 BitDCA(BDCA) til GTQ
Q8.070576
1 BitDCA(BDCA) til GYD
$220.507944
1 BitDCA(BDCA) til ISK
kr127.4856

Folk spør også: Andre spørsmål om BitDCA

Hvor mye er BitDCA (BDCA) verdt i dag?
Live BDCA prisen i USD er 1.0536 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BDCA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BDCA til USD er $ 1.0536. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BitDCA?
Markedsverdien for BDCA er $ 79.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BDCA?
Den sirkulerende forsyningen av BDCA er 75.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDCA ?
BDCA oppnådde en ATH-pris på 1.0937592532389768 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BDCA?
BDCA så en ATL-pris på 0.075 USD.
Hva er handelsvolumet til BDCA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDCA er $ 741.82K USD.
Vil BDCA gå høyere i år?
BDCA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDCA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:50:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

