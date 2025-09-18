Dagens BILLION DOLLAR CAT livepris er 0.007251 USD. Spor prisoppdateringer for BDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BILLION DOLLAR CAT livepris er 0.007251 USD. Spor prisoppdateringer for BDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BILLION DOLLAR CAT Logo

BILLION DOLLAR CAT Pris(BDC)

1 BDC til USD livepris:

$0.007251
$0.007251$0.007251
-6.19%1D
USD
BILLION DOLLAR CAT (BDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:31 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.007201
$ 0.007201$ 0.007201
24 timer lav
$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082
24 timer høy

$ 0.007201
$ 0.007201$ 0.007201

$ 0.0082
$ 0.0082$ 0.0082

$ 0.1662948067913333
$ 0.1662948067913333$ 0.1662948067913333

$ 0.003835618529974725
$ 0.003835618529974725$ 0.003835618529974725

-4.66%

-6.18%

+11.46%

+11.46%

BILLION DOLLAR CAT (BDC) sanntidsprisen er $ 0.007251. I løpet av de siste 24 timene har BDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007201 og et toppnivå på $ 0.0082, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BDC er $ 0.1662948067913333, mens den rekordlave prisen er $ 0.003835618529974725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BDC endret seg med -4.66% i løpet av den siste timen, -6.18% over 24 timer og +11.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Markedsinformasjon

No.1299

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BTCRUNES

Nåværende markedsverdi på BILLION DOLLAR CAT er $ 7.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.41K. Den sirkulerende forsyningen på BDC er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.25M.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene BILLION DOLLAR CAT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00047845-6.18%
30 dager$ -0.003429-32.11%
60 dager$ -0.010066-58.13%
90 dager$ -0.002601-26.41%
BILLION DOLLAR CAT Prisendring i dag

I dag registrerte BDC en endring på $ -0.00047845 (-6.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

BILLION DOLLAR CAT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.003429 (-32.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

BILLION DOLLAR CAT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BDC en endring på $ -0.010066 (-58.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

BILLION DOLLAR CAT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.002601-26.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for BILLION DOLLAR CAT (BDC)?

Sjekk ut BILLION DOLLAR CAT Prishistorikk-siden nå.

Hva er BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere BILLION DOLLAR CAT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om BILLION DOLLAR CAT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din BILLION DOLLAR CAT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

BILLION DOLLAR CAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BILLION DOLLAR CAT (BDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BILLION DOLLAR CAT (BDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BILLION DOLLAR CAT.

Sjekk BILLION DOLLAR CATprisprognosen nå!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BILLION DOLLAR CAT (BDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe BILLION DOLLAR CAT (BDC)

Leter du etter hvordan du kjøperBILLION DOLLAR CAT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe BILLION DOLLAR CAT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BDC til lokale valutaer

1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til VND
190.810065
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til AUD
A$0.01094901
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til GBP
0.00536574
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til EUR
0.00616335
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til USD
$0.007251
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MYR
RM0.0304542
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TRY
0.29997387
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til JPY
¥1.065897
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ARS
ARS$10.69464492
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til RUB
0.6032832
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til INR
0.6388131
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til IDR
Rp120.84995166
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til KRW
10.12703664
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til PHP
0.41374206
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til EGP
￡E.0.34920816
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BRL
R$0.03857532
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til CAD
C$0.00993387
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BDT
0.88273674
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til NGN
10.83850476
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til COP
$28.21400355
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ZAR
R.0.12580485
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til UAH
0.29961132
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TZS
T.Sh.17.94796524
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til VES
Bs1.181913
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til CLP
$6.924705
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til PKR
Rs2.05812384
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til KZT
3.92576391
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til THB
฿0.23087184
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TWD
NT$0.21905271
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til AED
د.إ0.02661117
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til CHF
Fr0.00572829
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til HKD
HK$0.05634027
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til AMD
֏2.7749577
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MAD
.د.م0.06540402
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MXN
$0.13320087
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SAR
ريال0.02719125
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ETB
Br1.04102607
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til KES
KSh0.93668418
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til JOD
د.أ0.005140959
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til PLN
0.02624862
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til RON
лв0.03125181
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SEK
kr0.06808689
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BGN
лв0.01203666
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til HUF
Ft2.407332
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til CZK
0.14966064
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til KWD
د.ك0.002211555
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ILS
0.02414583
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BOB
Bs0.05010441
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til AZN
0.0123267
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TJS
SM0.06786936
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til GEL
0.0195777
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til AOA
Kz6.60979407
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BHD
.د.ب0.002733627
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BMD
$0.007251
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til DKK
kr0.04597134
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til HNL
L0.19004871
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MUR
0.32876034
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til NAD
$0.12580485
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til NOK
kr0.07200243
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til NZD
$0.0123267
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til PAB
B/.0.007251
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til PGK
K0.03030918
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til QAR
ر.ق0.02632113
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til RSD
дин.0.72198207
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til UZS
soʻm89.51845317
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ALL
L0.59791746
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ANG
ƒ0.01297929
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til AWG
ƒ0.0130518
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BBD
$0.014502
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BAM
KM0.01203666
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BIF
Fr21.644235
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BND
$0.00928128
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BSD
$0.007251
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til JMD
$1.16313291
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til KHR
29.12045106
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til KMF
Fr3.030918
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til LAK
157.63043163
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til LKR
Rs2.19328248
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MDL
L0.1196415
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MGA
Ar32.08400727
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MOP
P0.05808051
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MVR
0.1109403
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MWK
MK12.58853361
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til MZN
MT0.4633389
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til NPR
Rs1.02181092
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til PYG
51.786642
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til RWF
Fr10.506699
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SBD
$0.0594582
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SCR
0.11036022
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SRD
$0.27619059
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SVC
$0.06344625
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til SZL
L0.12580485
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TMT
m0.0253785
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TND
د.ت0.02110041
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til TTD
$0.04908927
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til UGX
Sh25.436508
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til XAF
Fr4.038807
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til XCD
$0.0195777
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til XOF
Fr4.038807
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til XPF
Fr0.732351
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BWP
P0.09658332
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til BZD
$0.01457451
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til CVE
$0.67999878
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til DJF
Fr1.290678
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til DOP
$0.44970702
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til DZD
د.ج0.9390045
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til FJD
$0.01631475
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til GNF
Fr63.047445
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til GTQ
Q0.05554266
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til GYD
$1.51756179
1 BILLION DOLLAR CAT(BDC) til ISK
kr0.877371

BILLION DOLLAR CAT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BILLION DOLLAR CAT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell BILLION DOLLAR CAT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om BILLION DOLLAR CAT

Hvor mye er BILLION DOLLAR CAT (BDC) verdt i dag?
Live BDC prisen i USD er 0.007251 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BDC til USD er $ 0.007251. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BILLION DOLLAR CAT?
Markedsverdien for BDC er $ 7.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BDC?
Den sirkulerende forsyningen av BDC er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBDC ?
BDC oppnådde en ATH-pris på 0.1662948067913333 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BDC?
BDC så en ATL-pris på 0.003835618529974725 USD.
Hva er handelsvolumet til BDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BDC er $ 2.41K USD.
Vil BDC gå høyere i år?
BDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:52:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

