Dagens Infinity Ground livepris er 0.16076 USD.

Mer om AIN

AIN Prisinformasjon

AIN teknisk dokument

AIN Offisiell nettside

AIN tokenomics

AIN Prisprognose

AIN-historikk

AIN Kjøpeguide

AIN-til-fiat-valutakonverter

Infinity Ground Logo

Infinity Ground Pris(AIN)

1 AIN til USD livepris:

$0.16076
+8.67%1D
USD
Infinity Ground (AIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:13:48 (UTC+8)

Infinity Ground (AIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.13455
24 timer lav
$ 0.16727
24 timer høy

$ 0.13455
$ 0.16727
$ 0.20567862298018846
$ 0.022426215747106595
+1.63%

+8.67%

+29.54%

+29.54%

Infinity Ground (AIN) sanntidsprisen er $ 0.16076. I løpet av de siste 24 timene har AIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.13455 og et toppnivå på $ 0.16727, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIN er $ 0.20567862298018846, mens den rekordlave prisen er $ 0.022426215747106595.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIN endret seg med +1.63% i løpet av den siste timen, +8.67% over 24 timer og +29.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Infinity Ground (AIN) Markedsinformasjon

No.765

$ 34.21M
$ 562.26K
$ 160.76M
212.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.27%

BSC

Nåværende markedsverdi på Infinity Ground er $ 34.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 562.26K. Den sirkulerende forsyningen på AIN er 212.79M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.76M.

Infinity Ground (AIN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Infinity Ground for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0128259+8.67%
30 dager$ +0.07502+87.49%
60 dager$ +0.02637+19.62%
90 dager$ +0.14576+971.73%
Infinity Ground Prisendring i dag

I dag registrerte AIN en endring på $ +0.0128259 (+8.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Infinity Ground 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.07502 (+87.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Infinity Ground 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AIN en endring på $ +0.02637 (+19.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Infinity Ground 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.14576+971.73% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Infinity Ground (AIN)?

Sjekk ut Infinity Ground Prishistorikk-siden nå.

Hva er Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk AIN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Infinity Ground på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Infinity Ground kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Infinity Ground Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Infinity Ground (AIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Infinity Ground (AIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Infinity Ground.

Sjekk Infinity Groundprisprognosen nå!

Infinity Ground (AIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Infinity Ground (AIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Infinity Ground (AIN)

Leter du etter hvordan du kjøperInfinity Ground? Prosessen er enkel og problemfri!

AIN til lokale valutaer

1 Infinity Ground(AIN) til VND
4,230.3994
1 Infinity Ground(AIN) til AUD
A$0.2427476
1 Infinity Ground(AIN) til GBP
0.1189624
1 Infinity Ground(AIN) til EUR
0.136646
1 Infinity Ground(AIN) til USD
$0.16076
1 Infinity Ground(AIN) til MYR
RM0.675192
1 Infinity Ground(AIN) til TRY
6.6506412
1 Infinity Ground(AIN) til JPY
¥23.63172
1 Infinity Ground(AIN) til ARS
ARS$237.1081392
1 Infinity Ground(AIN) til RUB
13.4218524
1 Infinity Ground(AIN) til INR
14.1613484
1 Infinity Ground(AIN) til IDR
Rp2,679.3322616
1 Infinity Ground(AIN) til KRW
224.5238464
1 Infinity Ground(AIN) til PHP
9.171358
1 Infinity Ground(AIN) til EGP
￡E.7.7422016
1 Infinity Ground(AIN) til BRL
R$0.8552432
1 Infinity Ground(AIN) til CAD
C$0.2202412
1 Infinity Ground(AIN) til BDT
19.5709224
1 Infinity Ground(AIN) til NGN
240.2976176
1 Infinity Ground(AIN) til COP
$625.525198
1 Infinity Ground(AIN) til ZAR
R.2.7859708
1 Infinity Ground(AIN) til UAH
6.6426032
1 Infinity Ground(AIN) til TZS
T.Sh.397.9195824
1 Infinity Ground(AIN) til VES
Bs26.20388
1 Infinity Ground(AIN) til CLP
$153.5258
1 Infinity Ground(AIN) til PKR
Rs45.6301184
1 Infinity Ground(AIN) til KZT
87.0370716
1 Infinity Ground(AIN) til THB
฿5.1169908
1 Infinity Ground(AIN) til TWD
NT$4.8581672
1 Infinity Ground(AIN) til AED
د.إ0.5899892
1 Infinity Ground(AIN) til CHF
Fr0.1270004
1 Infinity Ground(AIN) til HKD
HK$1.2491052
1 Infinity Ground(AIN) til AMD
֏61.522852
1 Infinity Ground(AIN) til MAD
.د.م1.4500552
1 Infinity Ground(AIN) til MXN
$2.957984
1 Infinity Ground(AIN) til SAR
ريال0.60285
1 Infinity Ground(AIN) til ETB
Br23.0803132
1 Infinity Ground(AIN) til KES
KSh20.7669768
1 Infinity Ground(AIN) til JOD
د.أ0.11397884
1 Infinity Ground(AIN) til PLN
0.5819512
1 Infinity Ground(AIN) til RON
лв0.6928756
1 Infinity Ground(AIN) til SEK
kr1.511144
1 Infinity Ground(AIN) til BGN
лв0.2668616
1 Infinity Ground(AIN) til HUF
Ft53.4253708
1 Infinity Ground(AIN) til CZK
3.319694
1 Infinity Ground(AIN) til KWD
د.ك0.0490318
1 Infinity Ground(AIN) til ILS
0.5353308
1 Infinity Ground(AIN) til BOB
Bs1.1108516
1 Infinity Ground(AIN) til AZN
0.273292
1 Infinity Ground(AIN) til TJS
SM1.5047136
1 Infinity Ground(AIN) til GEL
0.434052
1 Infinity Ground(AIN) til AOA
Kz146.5439932
1 Infinity Ground(AIN) til BHD
.د.ب0.06060652
1 Infinity Ground(AIN) til BMD
$0.16076
1 Infinity Ground(AIN) til DKK
kr1.020826
1 Infinity Ground(AIN) til HNL
L4.2135196
1 Infinity Ground(AIN) til MUR
7.2888584
1 Infinity Ground(AIN) til NAD
$2.789186
1 Infinity Ground(AIN) til NOK
kr1.5979544
1 Infinity Ground(AIN) til NZD
$0.273292
1 Infinity Ground(AIN) til PAB
B/.0.16076
1 Infinity Ground(AIN) til PGK
K0.6719768
1 Infinity Ground(AIN) til QAR
ر.ق0.5835588
1 Infinity Ground(AIN) til RSD
дин.16.027772
1 Infinity Ground(AIN) til UZS
soʻm1,984.6899092
1 Infinity Ground(AIN) til ALL
L13.2562696
1 Infinity Ground(AIN) til ANG
ƒ0.2877604
1 Infinity Ground(AIN) til AWG
ƒ0.289368
1 Infinity Ground(AIN) til BBD
$0.32152
1 Infinity Ground(AIN) til BAM
KM0.2668616
1 Infinity Ground(AIN) til BIF
Fr479.8686
1 Infinity Ground(AIN) til BND
$0.2057728
1 Infinity Ground(AIN) til BSD
$0.16076
1 Infinity Ground(AIN) til JMD
$25.7875116
1 Infinity Ground(AIN) til KHR
645.6218056
1 Infinity Ground(AIN) til KMF
Fr67.19768
1 Infinity Ground(AIN) til LAK
3,494.7825388
1 Infinity Ground(AIN) til LKR
Rs48.6266848
1 Infinity Ground(AIN) til MDL
L2.65254
1 Infinity Ground(AIN) til MGA
Ar711.3260252
1 Infinity Ground(AIN) til MOP
P1.2876876
1 Infinity Ground(AIN) til MVR
2.459628
1 Infinity Ground(AIN) til MWK
MK279.0970436
1 Infinity Ground(AIN) til MZN
MT10.272564
1 Infinity Ground(AIN) til NPR
Rs22.6542992
1 Infinity Ground(AIN) til PYG
1,148.14792
1 Infinity Ground(AIN) til RWF
Fr232.94124
1 Infinity Ground(AIN) til SBD
$1.318232
1 Infinity Ground(AIN) til SCR
2.3052984
1 Infinity Ground(AIN) til SRD
$6.1233484
1 Infinity Ground(AIN) til SVC
$1.40665
1 Infinity Ground(AIN) til SZL
L2.789186
1 Infinity Ground(AIN) til TMT
m0.56266
1 Infinity Ground(AIN) til TND
د.ت0.4678116
1 Infinity Ground(AIN) til TTD
$1.0883452
1 Infinity Ground(AIN) til UGX
Sh563.94608
1 Infinity Ground(AIN) til XAF
Fr89.70408
1 Infinity Ground(AIN) til XCD
$0.434052
1 Infinity Ground(AIN) til XOF
Fr89.70408
1 Infinity Ground(AIN) til XPF
Fr16.23676
1 Infinity Ground(AIN) til BWP
P2.1413232
1 Infinity Ground(AIN) til BZD
$0.3231276
1 Infinity Ground(AIN) til CVE
$15.0760728
1 Infinity Ground(AIN) til DJF
Fr28.61528
1 Infinity Ground(AIN) til DOP
$9.9703352
1 Infinity Ground(AIN) til DZD
د.ج20.8280656
1 Infinity Ground(AIN) til FJD
$0.36171
1 Infinity Ground(AIN) til GNF
Fr1,397.8082
1 Infinity Ground(AIN) til GTQ
Q1.2314216
1 Infinity Ground(AIN) til GYD
$33.6454604
1 Infinity Ground(AIN) til ISK
kr19.45196

Infinity Ground Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Infinity Ground, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Infinity Ground nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Infinity Ground

Hvor mye er Infinity Ground (AIN) verdt i dag?
Live AIN prisen i USD er 0.16076 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AIN til USD er $ 0.16076. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Infinity Ground?
Markedsverdien for AIN er $ 34.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AIN?
Den sirkulerende forsyningen av AIN er 212.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAIN ?
AIN oppnådde en ATH-pris på 0.20567862298018846 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AIN?
AIN så en ATL-pris på 0.022426215747106595 USD.
Hva er handelsvolumet til AIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AIN er $ 562.26K USD.
Vil AIN gå høyere i år?
AIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:13:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AIN-til-USD-kalkulator

Beløp

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.16075 USD

Handle AIN

AINUSDT
$0.16076
$0.16076$0.16076
+8.54%

