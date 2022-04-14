BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BILLION DOLLAR CAT (BDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Informasjon BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Offisiell nettside: https://billiondollarcat.com/ Teknisk dokument: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Kjøp BDC nå!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BILLION DOLLAR CAT (BDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.89M $ 6.89M $ 6.89M All-time high: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 All-Time Low: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 Nåværende pris: $ 0.006886 $ 0.006886 $ 0.006886 Lær mer om BILLION DOLLAR CAT (BDC) pris

BILLION DOLLAR CAT (BDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BILLION DOLLAR CAT (BDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BDCs tokenomics, kan du utforske BDC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BDC Interessert i å legge til BILLION DOLLAR CAT (BDC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BDC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BDC på MEXC nå!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BDC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BDC nå!

BDC prisforutsigelse Vil du vite hvor BDC kan være på vei? Vår BDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BDC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!