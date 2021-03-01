BABB (BAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BABB (BAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BABB (BAX) Informasjon Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Offisiell nettside: https://getbabb.com/ Teknisk dokument: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Kjøp BAX nå!

BABB (BAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BABB (BAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 81.26B $ 81.26B $ 81.26B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M All-time high: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 All-Time Low: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Nåværende pris: $ 0.0000191 $ 0.0000191 $ 0.0000191 Lær mer om BABB (BAX) pris

BABB (BAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BABB (BAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAXs tokenomics, kan du utforske BAX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BAX Interessert i å legge til BABB (BAX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BAX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BAX på MEXC nå!

BABB (BAX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BAX nå!

BAX prisforutsigelse Vil du vite hvor BAX kan være på vei? Vår BAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAX tokenets prisforutsigelse nå!

