BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NavnBAX

RangeringNo.1997

Markedsverdi$0,00

Fullt utvannet markedsverdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0,00%

Opplagsforsyning81 259 947 394

Maksimal forsyning100 000 000 000

Total forsyning100 000 000 000

Opplagsforsyning0.8125%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.003376659937202931,2018-04-27

Laveste pris0.0000161,2021-01-11

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonBabb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
BAX/USDT
BABB
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BAX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
BAX/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (BAX)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...