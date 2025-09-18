Dagens Based Labs livepris er 0.2702 USD. Spor prisoppdateringer for BASEDAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASEDAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Based Labs livepris er 0.2702 USD. Spor prisoppdateringer for BASEDAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BASEDAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Based Labs Logo

Based Labs Pris(BASEDAI)

1 BASEDAI til USD livepris:

+5.53%1D
USD
Based Labs (BASEDAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:20 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+11.88%

+5.53%

+10.78%

+10.78%

Based Labs (BASEDAI) sanntidsprisen er $ 0.2702. I løpet av de siste 24 timene har BASEDAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1975 og et toppnivå på $ 0.2942, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BASEDAI er $ 10.751129650865769, mens den rekordlave prisen er $ 0.17269680196761764.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BASEDAI endret seg med +11.88% i løpet av den siste timen, +5.53% over 24 timer og +10.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Based Labs (BASEDAI) Markedsinformasjon

No.1300

97.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Based Labs er $ 9.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 41.25K. Den sirkulerende forsyningen på BASEDAI er 34.60M, med en total tilgang på 35669420. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.64M.

Based Labs (BASEDAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Based Labs for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.013488+5.53%
30 dager$ -0.0492-15.41%
60 dager$ -0.1288-32.29%
90 dager$ -0.0099-3.54%
Based Labs Prisendring i dag

I dag registrerte BASEDAI en endring på $ +0.013488 (+5.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Based Labs 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0492 (-15.41%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Based Labs 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BASEDAI en endring på $ -0.1288 (-32.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Based Labs 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0099-3.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Based Labs (BASEDAI)?

Sjekk ut Based Labs Prishistorikk-siden nå.

Hva er Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Based Labs investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BASEDAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Based Labs på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Based Labs kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Based Labs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Based Labs (BASEDAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Based Labs (BASEDAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Based Labs.

Sjekk Based Labsprisprognosen nå!

Based Labs (BASEDAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Labs (BASEDAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BASEDAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Based Labs (BASEDAI)

Leter du etter hvordan du kjøperBased Labs? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Based Labs på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BASEDAI til lokale valutaer

1 Based Labs(BASEDAI) til VND
7,110.313
1 Based Labs(BASEDAI) til AUD
A$0.408002
1 Based Labs(BASEDAI) til GBP
0.199948
1 Based Labs(BASEDAI) til EUR
0.22967
1 Based Labs(BASEDAI) til USD
$0.2702
1 Based Labs(BASEDAI) til MYR
RM1.13484
1 Based Labs(BASEDAI) til TRY
11.178174
1 Based Labs(BASEDAI) til JPY
¥39.7194
1 Based Labs(BASEDAI) til ARS
ARS$398.523384
1 Based Labs(BASEDAI) til RUB
22.558998
1 Based Labs(BASEDAI) til INR
23.801918
1 Based Labs(BASEDAI) til IDR
Rp4,503.331532
1 Based Labs(BASEDAI) til KRW
377.372128
1 Based Labs(BASEDAI) til PHP
15.41491
1 Based Labs(BASEDAI) til EGP
￡E.13.012832
1 Based Labs(BASEDAI) til BRL
R$1.437464
1 Based Labs(BASEDAI) til CAD
C$0.370174
1 Based Labs(BASEDAI) til BDT
32.894148
1 Based Labs(BASEDAI) til NGN
403.884152
1 Based Labs(BASEDAI) til COP
$1,051.36171
1 Based Labs(BASEDAI) til ZAR
R.4.682566
1 Based Labs(BASEDAI) til UAH
11.164664
1 Based Labs(BASEDAI) til TZS
T.Sh.668.809848
1 Based Labs(BASEDAI) til VES
Bs44.0426
1 Based Labs(BASEDAI) til CLP
$258.041
1 Based Labs(BASEDAI) til PKR
Rs76.693568
1 Based Labs(BASEDAI) til KZT
146.288982
1 Based Labs(BASEDAI) til THB
฿8.600466
1 Based Labs(BASEDAI) til TWD
NT$8.165444
1 Based Labs(BASEDAI) til AED
د.إ0.991634
1 Based Labs(BASEDAI) til CHF
Fr0.213458
1 Based Labs(BASEDAI) til HKD
HK$2.099454
1 Based Labs(BASEDAI) til AMD
֏103.40554
1 Based Labs(BASEDAI) til MAD
.د.م2.437204
1 Based Labs(BASEDAI) til MXN
$4.97168
1 Based Labs(BASEDAI) til SAR
ريال1.01325
1 Based Labs(BASEDAI) til ETB
Br38.792614
1 Based Labs(BASEDAI) til KES
KSh34.904436
1 Based Labs(BASEDAI) til JOD
د.أ0.1915718
1 Based Labs(BASEDAI) til PLN
0.978124
1 Based Labs(BASEDAI) til RON
лв1.164562
1 Based Labs(BASEDAI) til SEK
kr2.53988
1 Based Labs(BASEDAI) til BGN
лв0.448532
1 Based Labs(BASEDAI) til HUF
Ft89.795566
1 Based Labs(BASEDAI) til CZK
5.57963
1 Based Labs(BASEDAI) til KWD
د.ك0.082411
1 Based Labs(BASEDAI) til ILS
0.899766
1 Based Labs(BASEDAI) til BOB
Bs1.867082
1 Based Labs(BASEDAI) til AZN
0.45934
1 Based Labs(BASEDAI) til TJS
SM2.529072
1 Based Labs(BASEDAI) til GEL
0.72954
1 Based Labs(BASEDAI) til AOA
Kz246.306214
1 Based Labs(BASEDAI) til BHD
.د.ب0.1018654
1 Based Labs(BASEDAI) til BMD
$0.2702
1 Based Labs(BASEDAI) til DKK
kr1.71577
1 Based Labs(BASEDAI) til HNL
L7.081942
1 Based Labs(BASEDAI) til MUR
12.250868
1 Based Labs(BASEDAI) til NAD
$4.68797
1 Based Labs(BASEDAI) til NOK
kr2.685788
1 Based Labs(BASEDAI) til NZD
$0.45934
1 Based Labs(BASEDAI) til PAB
B/.0.2702
1 Based Labs(BASEDAI) til PGK
K1.129436
1 Based Labs(BASEDAI) til QAR
ر.ق0.980826
1 Based Labs(BASEDAI) til RSD
дин.26.93894
1 Based Labs(BASEDAI) til UZS
soʻm3,335.800034
1 Based Labs(BASEDAI) til ALL
L22.280692
1 Based Labs(BASEDAI) til ANG
ƒ0.483658
1 Based Labs(BASEDAI) til AWG
ƒ0.48636
1 Based Labs(BASEDAI) til BBD
$0.5404
1 Based Labs(BASEDAI) til BAM
KM0.448532
1 Based Labs(BASEDAI) til BIF
Fr806.547
1 Based Labs(BASEDAI) til BND
$0.345856
1 Based Labs(BASEDAI) til BSD
$0.2702
1 Based Labs(BASEDAI) til JMD
$43.342782
1 Based Labs(BASEDAI) til KHR
1,085.139412
1 Based Labs(BASEDAI) til KMF
Fr112.9436
1 Based Labs(BASEDAI) til LAK
5,873.912926
1 Based Labs(BASEDAI) til LKR
Rs81.730096
1 Based Labs(BASEDAI) til MDL
L4.4583
1 Based Labs(BASEDAI) til MGA
Ar1,195.572854
1 Based Labs(BASEDAI) til MOP
P2.164302
1 Based Labs(BASEDAI) til MVR
4.13406
1 Based Labs(BASEDAI) til MWK
MK469.096922
1 Based Labs(BASEDAI) til MZN
MT17.26578
1 Based Labs(BASEDAI) til NPR
Rs38.076584
1 Based Labs(BASEDAI) til PYG
1,929.7684
1 Based Labs(BASEDAI) til RWF
Fr391.5198
1 Based Labs(BASEDAI) til SBD
$2.21564
1 Based Labs(BASEDAI) til SCR
3.874668
1 Based Labs(BASEDAI) til SRD
$10.291918
1 Based Labs(BASEDAI) til SVC
$2.36425
1 Based Labs(BASEDAI) til SZL
L4.68797
1 Based Labs(BASEDAI) til TMT
m0.9457
1 Based Labs(BASEDAI) til TND
د.ت0.786282
1 Based Labs(BASEDAI) til TTD
$1.829254
1 Based Labs(BASEDAI) til UGX
Sh947.8616
1 Based Labs(BASEDAI) til XAF
Fr150.7716
1 Based Labs(BASEDAI) til XCD
$0.72954
1 Based Labs(BASEDAI) til XOF
Fr150.7716
1 Based Labs(BASEDAI) til XPF
Fr27.2902
1 Based Labs(BASEDAI) til BWP
P3.599064
1 Based Labs(BASEDAI) til BZD
$0.543102
1 Based Labs(BASEDAI) til CVE
$25.339356
1 Based Labs(BASEDAI) til DJF
Fr48.0956
1 Based Labs(BASEDAI) til DOP
$16.757804
1 Based Labs(BASEDAI) til DZD
د.ج35.007112
1 Based Labs(BASEDAI) til FJD
$0.60795
1 Based Labs(BASEDAI) til GNF
Fr2,349.389
1 Based Labs(BASEDAI) til GTQ
Q2.069732
1 Based Labs(BASEDAI) til GYD
$56.550158
1 Based Labs(BASEDAI) til ISK
kr32.6942

Based Labs Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Based Labs, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Based Labs nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Labs

Hvor mye er Based Labs (BASEDAI) verdt i dag?
Live BASEDAI prisen i USD er 0.2702 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BASEDAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BASEDAI til USD er $ 0.2702. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Based Labs?
Markedsverdien for BASEDAI er $ 9.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BASEDAI?
Den sirkulerende forsyningen av BASEDAI er 34.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBASEDAI ?
BASEDAI oppnådde en ATH-pris på 10.751129650865769 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BASEDAI?
BASEDAI så en ATL-pris på 0.17269680196761764 USD.
Hva er handelsvolumet til BASEDAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BASEDAI er $ 41.25K USD.
Vil BASEDAI gå høyere i år?
BASEDAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BASEDAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:19:20 (UTC+8)

Based Labs (BASEDAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BASEDAI-til-USD-kalkulator

Beløp

BASEDAI
BASEDAI
USD
USD

1 BASEDAI = 0.2702 USD

Handle BASEDAI

BASEDAIUSDT
$0.2574
$0.2574$0.2574
+5.53%

