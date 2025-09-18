Hva er Based Labs (BASEDAI)

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Based Labs (BASEDAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Based Labs (BASEDAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BASEDAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Based Labs Hvor mye er Based Labs (BASEDAI) verdt i dag? Live BASEDAI prisen i USD er 0.2702 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BASEDAI-til-USD-pris? $ 0.2702 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BASEDAI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Based Labs? Markedsverdien for BASEDAI er $ 9.35M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BASEDAI? Den sirkulerende forsyningen av BASEDAI er 34.60M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBASEDAI ? BASEDAI oppnådde en ATH-pris på 10.751129650865769 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BASEDAI? BASEDAI så en ATL-pris på 0.17269680196761764 USD . Hva er handelsvolumet til BASEDAI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BASEDAI er $ 41.25K USD . Vil BASEDAI gå høyere i år? BASEDAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BASEDAI prisprognosen for en mer grundig analyse.

Based Labs (BASEDAI) Viktige bransjeoppdateringer

