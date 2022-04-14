Based Labs (BASEDAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Based Labs (BASEDAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Based Labs (BASEDAI) Informasjon BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Offisiell nettside: getbased.ai Teknisk dokument: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Kjøp BASEDAI nå!

Based Labs (BASEDAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Based Labs (BASEDAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M Total forsyning: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Sirkulerende forsyning: $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.66M $ 16.66M $ 16.66M All-time high: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 All-Time Low: $ 0.17269680196761764 $ 0.17269680196761764 $ 0.17269680196761764 Nåværende pris: $ 0.4672 $ 0.4672 $ 0.4672 Lær mer om Based Labs (BASEDAI) pris

Based Labs (BASEDAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Based Labs (BASEDAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BASEDAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BASEDAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BASEDAIs tokenomics, kan du utforske BASEDAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BASEDAI Interessert i å legge til Based Labs (BASEDAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BASEDAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BASEDAI på MEXC nå!

Based Labs (BASEDAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BASEDAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BASEDAI nå!

BASEDAI prisforutsigelse Vil du vite hvor BASEDAI kan være på vei? Vår BASEDAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BASEDAI tokenets prisforutsigelse nå!

