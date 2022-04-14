Lorenzo Protocol (BANK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lorenzo Protocol (BANK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lorenzo Protocol (BANK) Informasjon Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Offisiell nettside: https://www.lorenzo-protocol.xyz Teknisk dokument: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Kjøp BANK nå!

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lorenzo Protocol (BANK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.18M Total forsyning: $ 527.92M Sirkulerende forsyning: $ 174.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 242.59M All-time high: $ 0.11751 All-Time Low: $ 0.018389388782512995 Nåværende pris: $ 0.11552

Lorenzo Protocol (BANK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lorenzo Protocol (BANK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BANK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BANK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BANKs tokenomics, kan du utforske BANK tokenets livepris!

Lorenzo Protocol (BANK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BANK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BANK nå!

