balancer (BAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i balancer (BAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

balancer (BAL) Informasjon Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above. Offisiell nettside: https://balancer.fi/ Teknisk dokument: https://docs.balancer.fi/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Kjøp BAL nå!

balancer (BAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for balancer (BAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.39M Total forsyning: $ 69.90M Sirkulerende forsyning: $ 67.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 113.53M All-time high: $ 74.82807 All-Time Low: $ 0.7530492732247144 Nåværende pris: $ 1.1808 Lær mer om balancer (BAL) pris

balancer (BAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak balancer (BAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BALs tokenomics, kan du utforske BAL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BAL Interessert i å legge til balancer (BAL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BAL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BAL på MEXC nå!

balancer (BAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BAL nå!

BAL prisforutsigelse Vil du vite hvor BAL kan være på vei? Vår BAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAL tokenets prisforutsigelse nå!

