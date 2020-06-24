Dagens balancer livepris er 1.2026 USD. Spor prisoppdateringer for BAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens balancer livepris er 1.2026 USD. Spor prisoppdateringer for BAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1.2026
-0.12%1D
balancer (BAL) Live prisdiagram
balancer (BAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.2011
24 timer lav
$ 1.2423
24 timer høy

$ 1.2011
$ 1.2423
$ 74.77226165
$ 0.7530492732247144
-0.11%

-0.12%

-5.95%

-5.95%

balancer (BAL) sanntidsprisen er $ 1.2026. I løpet av de siste 24 timene har BAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2011 og et toppnivå på $ 1.2423, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BAL er $ 74.77226165, mens den rekordlave prisen er $ 0.7530492732247144.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BAL endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -5.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

balancer (BAL) Markedsinformasjon

No.441

$ 80.84M
$ 199.89K
$ 115.63M
67.22M
96,150,704
69,877,511.18695004
69.90%

2020-06-24 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på balancer er $ 80.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 199.89K. Den sirkulerende forsyningen på BAL er 67.22M, med en total tilgang på 69877511.18695004. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 115.63M.

balancer (BAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene balancer for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001445-0.12%
30 dager$ -0.2157-15.21%
60 dager$ -0.2709-18.39%
90 dager$ +0.2036+20.38%
balancer Prisendring i dag

I dag registrerte BAL en endring på $ -0.001445 (-0.12%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

balancer 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.2157 (-15.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

balancer 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BAL en endring på $ -0.2709 (-18.39%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

balancer 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2036+20.38% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for balancer (BAL)?

Sjekk ut balancer Prishistorikk-siden nå.

Hva er balancer (BAL)

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

balancer er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere balancer investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om balancer på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din balancer kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

balancer Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil balancer (BAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine balancer (BAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for balancer.

Sjekk balancerprisprognosen nå!

balancer (BAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak balancer (BAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe balancer (BAL)

Leter du etter hvordan du kjøperbalancer? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe balancer på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BAL til lokale valutaer

1 balancer(BAL) til VND
31,646.419
1 balancer(BAL) til AUD
A$1.815926
1 balancer(BAL) til GBP
0.889924
1 balancer(BAL) til EUR
1.02221
1 balancer(BAL) til USD
$1.2026
1 balancer(BAL) til MYR
RM5.05092
1 balancer(BAL) til TRY
49.751562
1 balancer(BAL) til JPY
¥176.7822
1 balancer(BAL) til ARS
ARS$1,773.738792
1 balancer(BAL) til RUB
100.405074
1 balancer(BAL) til INR
105.937034
1 balancer(BAL) til IDR
Rp20,043.325316
1 balancer(BAL) til KRW
1,679.599264
1 balancer(BAL) til PHP
68.60833
1 balancer(BAL) til EGP
￡E.57.917216
1 balancer(BAL) til BRL
R$6.397832
1 balancer(BAL) til CAD
C$1.647562
1 balancer(BAL) til BDT
146.404524
1 balancer(BAL) til NGN
1,797.598376
1 balancer(BAL) til COP
$4,679.37673
1 balancer(BAL) til ZAR
R.20.841058
1 balancer(BAL) til UAH
49.691432
1 balancer(BAL) til TZS
T.Sh.2,976.723624
1 balancer(BAL) til VES
Bs196.0238
1 balancer(BAL) til CLP
$1,148.483
1 balancer(BAL) til PKR
Rs341.345984
1 balancer(BAL) til KZT
651.099666
1 balancer(BAL) til THB
฿38.278758
1 balancer(BAL) til TWD
NT$36.342572
1 balancer(BAL) til AED
د.إ4.413542
1 balancer(BAL) til CHF
Fr0.950054
1 balancer(BAL) til HKD
HK$9.344202
1 balancer(BAL) til AMD
֏460.23502
1 balancer(BAL) til MAD
.د.م10.847452
1 balancer(BAL) til MXN
$22.12784
1 balancer(BAL) til SAR
ريال4.50975
1 balancer(BAL) til ETB
Br172.657282
1 balancer(BAL) til KES
KSh155.351868
1 balancer(BAL) til JOD
د.أ0.8526434
1 balancer(BAL) til PLN
4.353412
1 balancer(BAL) til RON
лв5.183206
1 balancer(BAL) til SEK
kr11.30444
1 balancer(BAL) til BGN
лв1.996316
1 balancer(BAL) til HUF
Ft399.660058
1 balancer(BAL) til CZK
24.83369
1 balancer(BAL) til KWD
د.ك0.366793
1 balancer(BAL) til ILS
4.004658
1 balancer(BAL) til BOB
Bs8.309966
1 balancer(BAL) til AZN
2.04442
1 balancer(BAL) til TJS
SM11.256336
1 balancer(BAL) til GEL
3.24702
1 balancer(BAL) til AOA
Kz1,096.254082
1 balancer(BAL) til BHD
.د.ب0.4533802
1 balancer(BAL) til BMD
$1.2026
1 balancer(BAL) til DKK
kr7.63651
1 balancer(BAL) til HNL
L31.520146
1 balancer(BAL) til MUR
54.525884
1 balancer(BAL) til NAD
$20.86511
1 balancer(BAL) til NOK
kr11.953844
1 balancer(BAL) til NZD
$2.04442
1 balancer(BAL) til PAB
B/.1.2026
1 balancer(BAL) til PGK
K5.026868
1 balancer(BAL) til QAR
ر.ق4.365438
1 balancer(BAL) til RSD
дин.119.89922
1 balancer(BAL) til UZS
soʻm14,846.902742
1 balancer(BAL) til ALL
L99.166396
1 balancer(BAL) til ANG
ƒ2.152654
1 balancer(BAL) til AWG
ƒ2.16468
1 balancer(BAL) til BBD
$2.4052
1 balancer(BAL) til BAM
KM1.996316
1 balancer(BAL) til BIF
Fr3,589.761
1 balancer(BAL) til BND
$1.539328
1 balancer(BAL) til BSD
$1.2026
1 balancer(BAL) til JMD
$192.909066
1 balancer(BAL) til KHR
4,829.713756
1 balancer(BAL) til KMF
Fr502.6868
1 balancer(BAL) til LAK
26,143.477738
1 balancer(BAL) til LKR
Rs363.762448
1 balancer(BAL) til MDL
L19.8429
1 balancer(BAL) til MGA
Ar5,321.228402
1 balancer(BAL) til MOP
P9.632826
1 balancer(BAL) til MVR
18.39978
1 balancer(BAL) til MWK
MK2,087.845886
1 balancer(BAL) til MZN
MT76.84614
1 balancer(BAL) til NPR
Rs169.470392
1 balancer(BAL) til PYG
8,588.9692
1 balancer(BAL) til RWF
Fr1,742.5674
1 balancer(BAL) til SBD
$9.86132
1 balancer(BAL) til SCR
17.245284
1 balancer(BAL) til SRD
$45.807034
1 balancer(BAL) til SVC
$10.52275
1 balancer(BAL) til SZL
L20.86511
1 balancer(BAL) til TMT
m4.2091
1 balancer(BAL) til TND
د.ت3.499566
1 balancer(BAL) til TTD
$8.141602
1 balancer(BAL) til UGX
Sh4,218.7208
1 balancer(BAL) til XAF
Fr671.0508
1 balancer(BAL) til XCD
$3.24702
1 balancer(BAL) til XOF
Fr671.0508
1 balancer(BAL) til XPF
Fr121.4626
1 balancer(BAL) til BWP
P16.018632
1 balancer(BAL) til BZD
$2.417226
1 balancer(BAL) til CVE
$112.779828
1 balancer(BAL) til DJF
Fr214.0628
1 balancer(BAL) til DOP
$74.585252
1 balancer(BAL) til DZD
د.ج155.808856
1 balancer(BAL) til FJD
$2.70585
1 balancer(BAL) til GNF
Fr10,456.607
1 balancer(BAL) til GTQ
Q9.211916
1 balancer(BAL) til GYD
$251.692154
1 balancer(BAL) til ISK
kr145.5146

balancer Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av balancer, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell balancer nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om balancer

Hvor mye er balancer (BAL) verdt i dag?
Live BAL prisen i USD er 1.2026 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BAL til USD er $ 1.2026. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for balancer?
Markedsverdien for BAL er $ 80.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BAL?
Den sirkulerende forsyningen av BAL er 67.22M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAL ?
BAL oppnådde en ATH-pris på 74.77226165 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BAL?
BAL så en ATL-pris på 0.7530492732247144 USD.
Hva er handelsvolumet til BAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAL er $ 199.89K USD.
Vil BAL gå høyere i år?
BAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
balancer (BAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

