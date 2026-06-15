Baked pris i dag

Sanntids Baked (BAKED) pris i dag er $ 0.00007276, med en 1.13% endring de siste 24 timene. Nåværende BAKED til USD konverteringssats er $ 0.00007276 per BAKED.

Baked rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 72,758, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M BAKED. I løpet av de siste 24 timene BAKED har den blitt handlet mellom $ 0.00007176(laveste) og $ 0.00007485 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02690605, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006624.

Kortsiktig har BAKED beveget seg -- i løpet av den siste timen og +4.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 17.91.

Baked (BAKED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.76K$ 72.76K $ 72.76K Volum (24 timer) $ 17.91$ 17.91 $ 17.91 Fullt utvannet markedsverdi $ 72.76K$ 72.76K $ 72.76K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,836.94 999,999,836.94 999,999,836.94

Nåværende markedsverdi på Baked er $ 72.76K, med et 24-timers handelsvolum på $ 17.91. Den sirkulerende forsyningen på BAKED er 1000.00M, med en total tilgang på 999999836.94. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.76K.