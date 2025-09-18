Hva er Bakery (BAKE)

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

Bakery er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk BAKE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Bakery på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bakery kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bakery Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bakery (BAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bakery (BAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bakery.

Sjekk Bakeryprisprognosen nå!

Bakery (BAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bakery (BAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bakery (BAKE)

Leter du etter hvordan du kjøperBakery? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bakery på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BAKE til lokale valutaer

Prøv konverting

Bakery Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bakery, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bakery Hvor mye er Bakery (BAKE) verdt i dag? Live BAKE prisen i USD er 0.05091 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BAKE-til-USD-pris? $ 0.05091 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BAKE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bakery? Markedsverdien for BAKE er $ 14.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BAKE? Den sirkulerende forsyningen av BAKE er 289.77M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBAKE ? BAKE oppnådde en ATH-pris på 8.47949809 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BAKE? BAKE så en ATL-pris på 0.00756707 USD . Hva er handelsvolumet til BAKE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BAKE er $ 450.04K USD . Vil BAKE gå høyere i år? BAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.

