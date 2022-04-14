Bakery (BAKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bakery (BAKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bakery (BAKE) Informasjon Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Offisiell nettside: https://www.bakeryswap.org/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Kjøp BAKE nå!

Bakery (BAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bakery (BAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M Total forsyning: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M Sirkulerende forsyning: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.40M $ 14.40M $ 14.40M All-time high: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 All-Time Low: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Nåværende pris: $ 0.04968 $ 0.04968 $ 0.04968 Lær mer om Bakery (BAKE) pris

Bakery (BAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bakery (BAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BAKEs tokenomics, kan du utforske BAKE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe BAKE Interessert i å legge til Bakery (BAKE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe BAKE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper BAKE på MEXC nå!

Bakery (BAKE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BAKE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for BAKE nå!

BAKE prisforutsigelse Vil du vite hvor BAKE kan være på vei? Vår BAKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BAKE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!