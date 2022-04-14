Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Baby Shark Meme (BABYSHARK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Informasjon Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Offisiell nettside: https://babysharkmeme.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Kjøp BABYSHARK nå!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Baby Shark Meme (BABYSHARK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M All-time high: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 All-Time Low: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Nåværende pris: $ 0.0016295 $ 0.0016295 $ 0.0016295 Lær mer om Baby Shark Meme (BABYSHARK) pris

Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Baby Shark Meme (BABYSHARK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BABYSHARK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BABYSHARK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BABYSHARKs tokenomics, kan du utforske BABYSHARK tokenets livepris!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til BABYSHARK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

BABYSHARK prisforutsigelse Vil du vite hvor BABYSHARK kan være på vei? Vår BABYSHARK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

