Dagens Baby Bonk livepris er 0.000012126 USD. Spor prisoppdateringer for BABYBONK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BABYBONK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BABYBONK

BABYBONK Prisinformasjon

BABYBONK Offisiell nettside

BABYBONK tokenomics

BABYBONK Prisprognose

BABYBONK-historikk

BABYBONK Kjøpeguide

BABYBONK-til-fiat-valutakonverter

Baby Bonk Logo

Baby Bonk Pris(BABYBONK)

1 BABYBONK til USD livepris:

$0.000012126
$0.000012126
+9.05%1D
USD
Baby Bonk (BABYBONK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:15 (UTC+8)

Baby Bonk (BABYBONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00001117
$ 0.00001117
24 timer lav
$ 0.000012922
$ 0.000012922
24 timer høy

$ 0.00001117
$ 0.00001117

$ 0.000012922
$ 0.000012922

--
--

--
--

+0.22%

+9.05%

+65.38%

+65.38%

Baby Bonk (BABYBONK) sanntidsprisen er $ 0.000012126. I løpet av de siste 24 timene har BABYBONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001117 og et toppnivå på $ 0.000012922, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BABYBONK er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BABYBONK endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, +9.05% over 24 timer og +65.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Baby Bonk (BABYBONK) Markedsinformasjon

--
--

$ 211.11K
$ 211.11K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

Nåværende markedsverdi på Baby Bonk er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 211.11K. Den sirkulerende forsyningen på BABYBONK er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.

Baby Bonk (BABYBONK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Baby Bonk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000100633+9.05%
30 dager$ +0.000010626+708.40%
60 dager$ +0.000010626+708.40%
90 dager$ +0.000010626+708.40%
Baby Bonk Prisendring i dag

I dag registrerte BABYBONK en endring på $ +0.00000100633 (+9.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Baby Bonk 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000010626 (+708.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Baby Bonk 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BABYBONK en endring på $ +0.000010626 (+708.40%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Baby Bonk 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000010626+708.40% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Baby Bonk (BABYBONK)?

Sjekk ut Baby Bonk Prishistorikk-siden nå.

Hva er Baby Bonk (BABYBONK)

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Baby Bonk er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Baby Bonk investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BABYBONK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Baby Bonk på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Baby Bonk kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Baby Bonk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Baby Bonk (BABYBONK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Baby Bonk (BABYBONK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Baby Bonk.

Sjekk Baby Bonkprisprognosen nå!

Baby Bonk (BABYBONK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Baby Bonk (BABYBONK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BABYBONK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Baby Bonk (BABYBONK)

Leter du etter hvordan du kjøperBaby Bonk? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Baby Bonk på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BABYBONK til lokale valutaer

1 Baby Bonk(BABYBONK) til VND
0.31909569
1 Baby Bonk(BABYBONK) til AUD
A$0.00001831026
1 Baby Bonk(BABYBONK) til GBP
0.00000897324
1 Baby Bonk(BABYBONK) til EUR
0.0000103071
1 Baby Bonk(BABYBONK) til USD
$0.000012126
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MYR
RM0.0000509292
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TRY
0.00050165262
1 Baby Bonk(BABYBONK) til JPY
¥0.001782522
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ARS
ARS$0.01788487992
1 Baby Bonk(BABYBONK) til RUB
0.00100876194
1 Baby Bonk(BABYBONK) til INR
0.00106817934
1 Baby Bonk(BABYBONK) til IDR
Rp0.20209991916
1 Baby Bonk(BABYBONK) til KRW
0.0169594236
1 Baby Bonk(BABYBONK) til PHP
0.00069203082
1 Baby Bonk(BABYBONK) til EGP
￡E.0.00058398816
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BRL
R$0.00006451032
1 Baby Bonk(BABYBONK) til CAD
C$0.00001661262
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BDT
0.00147621924
1 Baby Bonk(BABYBONK) til NGN
0.01812545976
1 Baby Bonk(BABYBONK) til COP
$0.0473671875
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ZAR
R.0.00021026484
1 Baby Bonk(BABYBONK) til UAH
0.00050104632
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TZS
T.Sh.0.03001476024
1 Baby Bonk(BABYBONK) til VES
Bs0.001976538
1 Baby Bonk(BABYBONK) til CLP
$0.01158033
1 Baby Bonk(BABYBONK) til PKR
Rs0.00344184384
1 Baby Bonk(BABYBONK) til KZT
0.00656513766
1 Baby Bonk(BABYBONK) til THB
฿0.00038633436
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TWD
NT$0.00036656898
1 Baby Bonk(BABYBONK) til AED
د.إ0.00004450242
1 Baby Bonk(BABYBONK) til CHF
Fr0.00000957954
1 Baby Bonk(BABYBONK) til HKD
HK$0.00009421902
1 Baby Bonk(BABYBONK) til AMD
֏0.0046406202
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MAD
.د.م0.00010937652
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MXN
$0.00022275462
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SAR
ريال0.0000454725
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ETB
Br0.00174092982
1 Baby Bonk(BABYBONK) til KES
KSh0.00156643668
1 Baby Bonk(BABYBONK) til JOD
د.أ0.000008597334
1 Baby Bonk(BABYBONK) til PLN
0.00004401738
1 Baby Bonk(BABYBONK) til RON
лв0.00005238432
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SEK
kr0.00011410566
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BGN
лв0.00002012916
1 Baby Bonk(BABYBONK) til HUF
Ft0.00403650288
1 Baby Bonk(BABYBONK) til CZK
0.00025088694
1 Baby Bonk(BABYBONK) til KWD
د.ك0.00000369843
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ILS
0.00004037958
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BOB
Bs0.00008379066
1 Baby Bonk(BABYBONK) til AZN
0.0000206142
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TJS
SM0.00011349936
1 Baby Bonk(BABYBONK) til GEL
0.0000327402
1 Baby Bonk(BABYBONK) til AOA
Kz0.01105369782
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BHD
.د.ب0.000004571502
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BMD
$0.000012126
1 Baby Bonk(BABYBONK) til DKK
kr0.0000770001
1 Baby Bonk(BABYBONK) til HNL
L0.00031782246
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MUR
0.00054979284
1 Baby Bonk(BABYBONK) til NAD
$0.0002103861
1 Baby Bonk(BABYBONK) til NOK
kr0.0001206537
1 Baby Bonk(BABYBONK) til NZD
$0.0000206142
1 Baby Bonk(BABYBONK) til PAB
B/.0.000012126
1 Baby Bonk(BABYBONK) til PGK
K0.00005068668
1 Baby Bonk(BABYBONK) til QAR
ر.ق0.00004401738
1 Baby Bonk(BABYBONK) til RSD
дин.0.00120968976
1 Baby Bonk(BABYBONK) til UZS
soʻm0.14970359442
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ALL
L0.00099990996
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ANG
ƒ0.00002170554
1 Baby Bonk(BABYBONK) til AWG
ƒ0.0000218268
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BBD
$0.000024252
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BAM
KM0.00002012916
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BIF
Fr0.03619611
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BND
$0.00001552128
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BSD
$0.000012126
1 Baby Bonk(BABYBONK) til JMD
$0.00194513166
1 Baby Bonk(BABYBONK) til KHR
0.04869874356
1 Baby Bonk(BABYBONK) til KMF
Fr0.005068668
1 Baby Bonk(BABYBONK) til LAK
0.26360869038
1 Baby Bonk(BABYBONK) til LKR
Rs0.00366787248
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MDL
L0.000200079
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MGA
Ar0.05365476102
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MOP
P0.00009712926
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MVR
0.0001855278
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MWK
MK0.02105206986
1 Baby Bonk(BABYBONK) til MZN
MT0.0007748514
1 Baby Bonk(BABYBONK) til NPR
Rs0.00170879592
1 Baby Bonk(BABYBONK) til PYG
0.086603892
1 Baby Bonk(BABYBONK) til RWF
Fr0.017570574
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SBD
$0.0000994332
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SCR
0.00018455772
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SRD
$0.00046187934
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SVC
$0.0001061025
1 Baby Bonk(BABYBONK) til SZL
L0.0002103861
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TMT
m0.000042441
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TND
د.ت0.00003528666
1 Baby Bonk(BABYBONK) til TTD
$0.00008209302
1 Baby Bonk(BABYBONK) til UGX
Sh0.042538008
1 Baby Bonk(BABYBONK) til XAF
Fr0.006766308
1 Baby Bonk(BABYBONK) til XCD
$0.0000327402
1 Baby Bonk(BABYBONK) til XOF
Fr0.006766308
1 Baby Bonk(BABYBONK) til XPF
Fr0.001224726
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BWP
P0.00016151832
1 Baby Bonk(BABYBONK) til BZD
$0.00002437326
1 Baby Bonk(BABYBONK) til CVE
$0.00113717628
1 Baby Bonk(BABYBONK) til DJF
Fr0.002158428
1 Baby Bonk(BABYBONK) til DOP
$0.00075205452
1 Baby Bonk(BABYBONK) til DZD
د.ج0.00157104456
1 Baby Bonk(BABYBONK) til FJD
$0.0000272835
1 Baby Bonk(BABYBONK) til GNF
Fr0.10543557
1 Baby Bonk(BABYBONK) til GTQ
Q0.00009288516
1 Baby Bonk(BABYBONK) til GYD
$0.00253785054
1 Baby Bonk(BABYBONK) til ISK
kr0.001467246

Baby Bonk Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Baby Bonk, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Baby Bonk nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Baby Bonk

Hvor mye er Baby Bonk (BABYBONK) verdt i dag?
Live BABYBONK prisen i USD er 0.000012126 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BABYBONK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BABYBONK til USD er $ 0.000012126. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Baby Bonk?
Markedsverdien for BABYBONK er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BABYBONK?
Den sirkulerende forsyningen av BABYBONK er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBABYBONK ?
BABYBONK oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BABYBONK?
BABYBONK så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til BABYBONK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BABYBONK er $ 211.11K USD.
Vil BABYBONK gå høyere i år?
BABYBONK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BABYBONK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:00:15 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BABYBONK-til-USD-kalkulator

Beløp

BABYBONK
BABYBONK
USD
USD

1 BABYBONK = 0.000012126 USD

Handle BABYBONK

BABYBONKUSDT
$0.000012126
$0.000012126
+9.08%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker