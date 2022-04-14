BSquared Network (B2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BSquared Network (B2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BSquared Network (B2) Informasjon B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Offisiell nettside: https://www.bsquared.network/ Teknisk dokument: https://docs.bsquared.network/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Kjøp B2 nå!

BSquared Network (B2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BSquared Network (B2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Total forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 145.20M $ 145.20M $ 145.20M All-time high: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 All-Time Low: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Nåværende pris: $ 0.69142 $ 0.69142 $ 0.69142 Lær mer om BSquared Network (B2) pris

BSquared Network (B2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BSquared Network (B2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet B2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange B2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår B2s tokenomics, kan du utforske B2 tokenets livepris!

