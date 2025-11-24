Avantis (AVNT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Avantis (AVNT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:26:30 (UTC+8)
Avantis (AVNT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Avantis (AVNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 101.78M
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 258.21M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 394.20M
All-time high:
$ 2.75
All-Time Low:
$ 0.17956381875221758
Nåværende pris:
$ 0.3942
Avantis (AVNT) Informasjon

Avantis is a decentralized perpetuals exchange designed for high-leverage trading across crypto and real-world assets (RWAs), including FX, commodities, indices, and soon, equities. Backed by Pantera and Coinbase, Avantis is the largest DEX on Base by volumes, and brings institutional-grade products to DeFi, letting users trade with up to 500x leverage in a transparent, permissionless environment.

Offisiell nettside:
https://www.avantisfi.com/
Teknisk dokument:
https://docs.avantisfi.com/
Blokkutforsker:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Avantis (AVNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Avantis (AVNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AVNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AVNT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AVNTs tokenomics, kan du utforske AVNT tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

